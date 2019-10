GBP/USD Prognose: Vorsicht vor dem Wochenende

GBP/USD Prognose: Der GBP/USD Kurs konnte die runde Marke von 1,28 US je GBP gestern erreichen und damit ein frisches Dreimonate-Hoch. Ein No-Deal wird mit hoher Wahrscheinlichkeit vorerst abgewendet werden, ob es aber einen Deal geben wird, ist fraglich.

So einfach ist das dann doch nicht

Wie wir bereits gestern berichteten, konnte das britische Pfund gegen den US Dollar ein neues Dreimonatehoch erreichen, drehte aber mustergültig an der runden Marke von 1,28 USD je GBP. Gerüchte, denen nach es zu einem Deal zwischen der britischen Regierung und der EU kommen könnte, bestätigten die ohnehin bereits etablierten Erwartungen an eine zumindest verlängerte Deadline für den Brexit.

Doch ob es tatsächlich zu einem Brexit-Deal kommen wird, ist noch fraglich und wird sich eventuell am Wochenende entscheiden. Sollte die EU Kommission einem Deal zustimmen, wird das britische Parlament am Samstag über diesen abstimmen müssen. Findet Boris Johnson keine mehrheitliche Zustimmung für den ausgehandelten Deal, muss er eine Verlängerung gemäß dem Artikel 50 beantragen, womit wir wieder zurück auf Los kämen.

Insofern könnte es nach dem Wochenende zur Eröffnung zur starken, kurzfristigen Volatilität in Währungspaaren mit dem britischen Pfund als Gegenwährung kommen. Die Verschiebung der Deadline könnte weitestgehend eingepreist sein. Sollte es also zu keinem Deal kommen, kann ein Abverkauf des Pfunds nicht ausgeschlossen werden. Es standen zwar auch viele Konjunkturdaten aus UK an, doch diese sind unter den gegeben Umständen keine wirklich wichtigen Market-Mover.

Chartanalytische GBP/USD Prognose

Schauen wir auf den Chart auf Vierstundebasis, so wird auch hier deutlich, dass eine Widerstandszone überwunden werden konnte. Diese wird durch die obere Trendlinie des aufwärts gerichteten Trendkanals dargestellt. Allerdings konnte die runde Marke von 1,28 bisher nicht überwunden werden. Dennoch, sofern das Währungspaar über der genannten Trendlinie verbleibt, sollte ein erneuter Angriff auf die 1,28er Zone nicht ausgeschlossen werden. Danach wäre das nächste Ziel bei 1,29 USD je GBP zu suchen.

GBP/USD Chart auf Vierstunden-Basis

Quelle: IG Handelsplattform

