Weekly EUR/USD Prognose: Erholung dank schwachem US Dollar?

Weekly EUR/USD Prognose: Die US Anleiherenditen könnten sich in dieser Woche eventuell wieder stabilisieren. Damit eröffnet sich die Chance auf potentielle Schwäche im US Dollar und damit auf eine Erholung im EUR/USD.

Steigende Renditen könnten konsolidieren

Der US Dollar wird derzeit von den steigenden Nominalrenditen gestützt. Es ist allerdings möglich, dass die Renditen, zumindest zu Beginn der aktuellen Woche, wieder konsolidieren, nachdem die News zur Aufhebung der Lockerungen bei der Leverage Ratio eingepreist wurde (Dow Jones: Schnelle Korrektur und steigenden Renditen).

Dies eröffnet dem EUR/USD Kurs Erholungspotential, obwohl die Entwicklung bei den Impfungen und bei den Lockdowns weiterhin auf einen eher schwächeren Euro hindeuten. Dies wiederum impliziert gleichzeitig, dass die EUR/USD Erholung in dieser Woche wahrscheinlich mehr von der US Dollar Seite getrieben sein dürfte.Solange der US Dollar fällt, könnte die Erholung sich moderat fortsetzen.

Der Euro selbst dürfte sensitiv auf News reagieren wie die Einkaufsmanagerindizes am Mittwoch oder Lockdown-Verschärfungen. Aktuell arbeitet der EUR/USD Kurs an einer temporären Bodenbildung. Dabei hat er wieder die Range-Zone heute Morgen erreicht, was positiv ist, siehe Chart auf 30 Minuten-Basis unten.

Solange er in dieser Zone bleibt, haben wir gute Chancen die 1,1950 in diesen Tagen zu sehen. Kann auch diese Zone überwunden werden, könnte es weiter in Richtung der oberen Zonen-Begrenzung bei 1, 1990 USD je Euro gehen. Nach unten hin sollten wir am besten die 1,1900 jetzt als Support halten.

EUR/USD auf 30 Minutenbasis

Quelle: IG, DailyFX

EUR/USD BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 5% 16% 11% Wöchentlich -2% 0% -1%

