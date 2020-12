Weekly EUR/USD Prognose: Bahnt sich eine Korrektur an?

EUR/USD Prognose: Der Euro bleibt stabil gegen den Greenback. Ein schwacher US Dollar und Hoffnungen auf einen Brexit-Deal stützen. Fragt sich nur wie lange noch?

Brexit- und Corona-Risiko bremsen

Der US Dollar konnte sich am Montag kurzzeitig erholen, nachdem sich das Risiko einer sich fortsetzenden Pandemie erhöhte. Doch der Beschluss eines zweiten Corona-Hilfspakets in den USA drückte den US Dollar erneut in die Tiefe und stützte damit den EUR/USD.

Dennoch, das Risiko einer breitflächigen Mutation des Virus und weiterer Lockdowns ist real, obgleich die EU-Kommission jüngst von kompletten Flugverboten, aus und nach GB, abgeraten hat. Gleichzeitig sieht es bei den Brexit-Gesprächen nicht sonderlich gut aus.

US Dollar Index Analyse auf Tagesbasis

Quelle: IG, DailyFX

US Dollar könnte Corona-Hilfspaket teilweise eingepreist haben

Das zweite Corona-Hilfspaket wurde erwartet und damit teilweise eingepreist. Es ist gut möglich, dass der US Dollar in Kürze etwas mehr an Stabilität gewinnt oder zumindest nicht mehr so steil abwärts tendiert. Es sei denn, es wird ein Brexit-Deal erreicht. In diesem Fall könnte es auf der Euro-Seite Stabilität geben.

An der Konjunkturdatenfront sind überwiegend Daten auf der US Dollar Seite interessant, aber womöglich wenig impulsbringend. Die finale Revision des BIP per Q3 fiel zwar besser aus als erwartet, dürfte zum gegebenen Zeitpunkt jedoch kaum mehr relevant sein. Interessanter dürfte das CB Verbrauchervertrauen per Dezember sein. Dieses ist unter Erwartungen ausgefallen.

Fazit EUR/USD Prognose

Damit richtet sich der Fokus in diesen Tagen auf die Brexit-Verhandlungen. Eine Einigung könnte zu einem weiteren Schub in Richtung 1,2350 führen. Ob es ausreichen wird, um die obere Trendlinie in diesem Bereich zu überwinden, ist fraglich. Einige Analysten geben zwar im Falle einer Einigung ein Ziel von 1,25 vor.

Doch unserer Meinung nach, war der Markt zuletzt bereits sehr optimistisch bezüglich eines Deals und könnte einiges davon eingepreist haben. So oder so, charttechnisch betrachtet bestünde die Möglichkeit eines Angriffs auf die 1,25 über der besagten Trendlinie.

Doch der aktuelle Aufwärtstrend im EUR/USD Kurs, der seit April 2020 besteht, könnte so langsam ausgereizt sein. Fünf Wellen könnten mit der aktuellen Bewegung in Kürze abgeschlossen werden, nach der eine größere Korrektur wahrscheinlicher wird. Die fünfte Welle, die sichtlich an Momentum verliert, ist ebenso bestätigend in dieser Annahme. Eine bärische Divergenz bahnt sich zudem im RSI an, siehe Chart unten.

EUR/USD BEARISH

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 25% -10% 1% Wöchentlich 20% -20% -9%

EUR/USD Analyse auf Tagesbasis

Quelle: IG, DailyFX

