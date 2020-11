Weekly EUR/USD Prognose: Leicht bullisch

EUR/USD: Die Gemeinschaftswährung testet zu Beginn der aktuellen Woche erneut die 1,19 Marke. Auch der US Dollar Index notiert kurzzeitig unterhalb von 92 Punkten. Die Lage scheint leicht bullisch zu sein. Fundamental betrachtet steht nicht viel neues an.

EUR/USD Prognose Charttechnisch

Der EUR/USD Kurs dürfte in dieser Woche weiterhin vom US Dollar Stand abhängen. Dieser, in Form des US Dollar Index, testet derzeit die wichtige Marke bei 92 Punkten. Wie wir bereits in der vergangenen Woche angedeutet haben, wir halten es für wahrscheinlich, dass der US Dollar die 92 Marke unterschreiten wird, er aber nicht zu weit darunter fallen würde. Noch nicht zumindest (US Dollar Prognosen 2021).

Sowie der US Dollar die 92er Marke testet, nagt auch der EUR/USD erneut an der 1,19er Marke. Diese zu überwinden dürfte gelingen, wenn der US Dollar weiter fällt. Das nächste, mittelfristige Ziel, könnte dann bei 1,20 USD je Euro liegen. Auf Vierstundenbasis sehen wir bei 1,1920 noch einen kurzfristigen Widerstand. Darüber könnte es zunächst in Richtung 1,1950 gehen, ehe es weiter aufwärts tendiert.

EUR/USD Prognose fundamental

Konjunkturdatentechnisch steht in dieser Woche auf der Euro-Seite nicht viel auf der Agenda. Die Einkaufsmanagerindizes per November fielen weniger schlecht aus als erwartet. Das EZB Protokoll und die Rede des Chef-Ökonomen Lane könnten für Impulse am Donnerstag sorgen.

Auf der US Dollar Seite dürften die Konsumentendaten und das FOMC Protokoll im Auge behalten werden. Mehr könnten Marktteilnehmer allerdings weiterhin auf die COVID19 Entwicklungen und die Impfstoffzulassungen achtgeben. Eine neue News am Montagnachmittag, der nach das Weiße Haus weitere Sanktionen gegen China erwägt, könnte kurzfristig den US Dollar stützen.

Bisher reagierten nur Aktien mit Schwäche darauf. Der US Dollar blieb belastet. Auf der Euro-Seite werden die Lockdown-Maßnahmen, zumindest in Deutschland, mit hoher Wahrscheinlichkeit am Mittwoch in eine Verlängerung gehen. Doch dies dürfte kaum Auswirkungen haben. Die Debatten rund um Brexit und den Wiederaufbaufonds scheinen derzeit ebenso geringfügig Einfluss zu haben.

