RT @FirstSquawk: GERMAN CHANCELLOR MERKEL SAYS I COULD HAVE IMAGINED IMPOSING FURTHER CONTACT RESTRICTIONS TODAY, BUT THERE WAS NO MAJORITY…

#DAX30 - What a wonderful #Daytrading - Day for Trading with the #Bouhmidi-Bands. #DAX failed today at the upper Band even with #Modena. In the end, we closed in the bandwidth. @MPX_Trader @EinsteinoWallSt @DavidIusow @pejeha123 https://t.co/1l48HdNm3V

RT @alimasarwah: #AktienAnalyseDerWoche. Heute geht es um börsennotierte Eisenbahngesellschaften aus Kanada, CH, USA und Australien. Welche…

Morgen ist OPEC+ JMMC Meeting #Brent #WTI #Oelpreis https://t.co/gR4mdmmntC

#DAX30 Kassa Update 5 Min https://t.co/zXM6JsaO8g

#EURUSD $EURUSD #Forex https://t.co/R2Qo5vophg

🇪🇺🇺🇸Weekly EUR/USD Prognose: Neutral mit schwachem US Dollar 👉https://t.co/GpCe4lgBUh #EURUSD $EURUSD #Forextrading #Europa @SalahBouhmidi @CHenke_IG @IGDeutschland @TimoEmden https://t.co/bFOOv9NOjr

"Hungary to veto EU budget and recovery plan in major snag for bloc" #EURUSD #DAX https://t.co/geNAeCaKXT

Goldpreis Ausblick: Nur ein kurzfristiger Abverkauf? Special thanks @DanielGMoss 👉https://t.co/gCN6Vzo2iv #Gold #XAUUSD $GC #Goldpreis @SalahBouhmidi @CHenke_IG @TimoEmden https://t.co/NfwqOLnZXo