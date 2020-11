Weekly EUR/USD Prognose: Gute Chancen auf Ausbruch

EUR/USD: Die Gemeinschaftswährung kann sich gegen den Greenback ebenso zuletzt behaupten. Prallt nun aber kurzfristig an der runden Marke bei 1,19 USD je Euro ab. Die Price Action der letzten Tage suggeriert allerdings, dass der Kursverfall im US Dollar noch nicht vorbei ist und damit der Anstieg im EUR/USD Kurs.

EUR/USD Prognose fundamental

Die US Arbeitsmarktdaten konnten der US Dollar Schwäche kaum etwas entgegensetzen (EUR/USD. US Arbeitsmarkt übertrifft Erwartungen). Das bestätigt die Annahme, dass im US Dollar aktuell der Sieg Bidens eingepreist wird. Bzw. profitieren neben einem schwachen US Dollar die zyklischen Gegenwährungen wie der Euro. Dieser Trend könnte sich in dieser Woche fortsetzen. An Konjunkturdaten steht nur wenig an.

Auf der Euro-Seite könnten die ZEW Erwartungen am Dienstag interessant werden sowie das EU BIP per Q3 am Freitag. Auf der US Dollar Seite die Verbraucherpreise per Oktober sowie das Michigan Verbrauchervertrauen. Ansonsten könnte der Fokus auf Aussagen der Geldpolitiker liegen. Insbesondere des EZB Chef-Ökonomen Mersch sowie der Präsidentin Lagarde. Marktteilnehmer fragen sich, ob der Euro-Anstieg bald wieder verbal torpediert wird?

Wird die EZB sich vorerst zurück halten?

Wir haben allerdings in der jüngsten Vergangenheit gesehen, dass die EZB sich, zumindest kurzfristig, zurückhalten kann, wenn der Anstieg der Gemeinschaftswährung aus längerfristig fundamentalen Gründen passiert. Zuletzt z.B. im Rahmen der Ankündigung des Recovery-Funds. In diesem Fall könnte die EZB sich eventuell ebenfalls Zeit lassen, da der offensichtliche Grund für die aktuelle Stabilität eine Einpreisung eines Biden-Sieges darstellt.

Sollte zudem ein Brexit-Deal in Kürze erzielt werden, wäre dies ebenso zunächst positiv Rein charttechnisch betrachtet, haben wir damit gute Chancen, in dieser Woche die runde Marke bei 1,19 USD je Euro zu durchbrechen und die 1,20 anzusteuern. Ob es dann weiter darüber geht, wird womöglich davon abhängen, wie stark der US Dollar in dieser Woche nach unten einbricht (USD Dollar Prognose: Weiter im Trend bis unter 92 Punkte?).

EUR/USD Chart auf Tagesbasis

Quelle: DailyFX, IG

EUR/USD MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 22% -3% 3% Wöchentlich -48% 29% -10%

Steht man auf der Käuferseite und meint das der Euro Dollar Kurs in Zukunft weiter steigt, könnten Turbo Zertifikate von IG mit einer Knock-Out-Schwelle unterhalb der 1,15US-Dollar interessant sein. Bärisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen oberhalb des Widerstandes bei 1,22 US-Dollar ihr maximales Verlustrisiko an der Oberseite begrenzen.

