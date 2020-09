Weekly EUR/USD Prognose: Erholung wahrscheinlich?

EUR/USD Kurs: Der Euro Dollarkurs erholt sich zu Beginn der aktuellen Woche. Das hat berechtigten Sinn, insbesondere auf der US Dollar Seite. Wir schauen uns die Einflussfaktoren für diese Woche etwas näher an.

Wenig Stabilität auf der Euro Seite? Gründe für Schwäche auf der US Dollar Seite Weekly EUR/ USD Prognose Fazit

EZB will den Euro tiefer sehen

Der Euro wird derzeit von Seiten der EZB verbal torpediert. Damit dürfte jedwede Erholung im EUR/USD Kurs mit erhöhter Wahrscheinlichkeit von Seiten eines schwächeren US Dollars kommen. Doch welche Faktoren könnten den US Dollar in dieser Woche belasten? (Weekly DAX Ausblick)

Trump vs. Biden TV-Debatte Saisonale Zuflüsse enden FED Aussagen Negative Konjunkturdaten

US Dollar Einflussfaktoren in dieser Woche

Die TV-Debatte zwischen Trump und Biden dürfte in der ersten Wochenhälfte den Trend im US Dollar bestimmen. Im Vorhinein der Debatte könnten Marktteilnehmer eventuell von einer Niederlage von Biden ausgehen und damit den US Dollar schwächen und Aktienmärkte zunächst begünstigen. Die Debatte findet um 3:00 UHR MEZ, also in der Nacht zu Mittwoch, statt und dauert etwa 1 ½ Stunden. Das dritte Quartal endet in dieser Woche.

Saisonal betrachtet tendiert der US Dollar in der Regel zum Ende des Quartals zur Stärke. Grund dafür sind Rebalancing und Anpassungen beim Hedging in Unternehmen. Der Dollar wird dafür gekauft. Diese Maßnahmen könnten die letzte Erholung mit angetrieben haben und in dieser Woche dürften sie wieder abklingen.

Seitens der FED und der FOMC werden auch in dieser Woche weitere Aussagen kommen. Tatsächlich scheint die FED derzeit jedoch ein Stabilisierungsfaktor für den US Dollar zu sein, denn sie hat den Ball der Verantwortung für die Konjunkturerholung eindeutig an die Politik weiter gespielt und bis zu den Wahlen bleibt ihr wenig Maneuvrierfähigkeit, um auf stark negative Daten zu reagieren.

Konjunkturdaten, wie die US Arbeitsmarktdaten, dürften zwar in der zweiten Wochenhälfte interessanter werden, doch im Großen und Ganzen könnten die Impulse nur dann relevant sein, wenn sie die Trends der Woche bestätigen. Wenn also der US Dollar sich in dieser Woche schwach entwickelt, könnten Daten unter Erwartungen stärkere Impulse mit sich bringen als positive. Erwartungen an die Daten sind aktuell verhalten, insofern spielt auch das bereits zu Beginn der Woche der US Dollar Schwäche in die Karten.

EUR/USD Prognose Fazit

Wie gesagt, auf der Euro-Seite gibt es nur wenig Gründe Stabilität zu erwarten. Auch die deutschen (Di) und EU- Inflationsdaten (Mi) per September sollten dies bestätigen. Auf der US Dollar Seite sprechen die Faktoren TV Debatte und ein Abklingen der Quartalszuflüsse für Schwäche. Nach der TV-Debatte könnte sodann die Richtung entweder drehen oder sich weiter etablieren. Das wahrscheinlichste Szenario ist eine von Marktteilnehmern interpretierte Niederlage des Herausforderers. In diesem Fall könnte der US Dollar weiter fallen und die 94 Punkte Marke unterschreiten.

Sollte die Debatte als Non-Event enden, könnte sich zunächst eine Erholung im US Dollar etablieren und etwas später eventuell trotzdem ein tieferes Hoch ausgebildet werden. Denn, zum Ende der Woche würden möglicherweise schwächer als erwartete Daten, oder zumindest die Erwartungen daran, sich durchsetzen. Die Tendenz für die aktuelle Woche ist damit für den US Dollar abwärts, für den EUR/USD aufwärts, wobei Letzterer sogar Gefahr läuft die runde Marke bei 1, 17 USD je Euro wieder zu überschreiten.

EUR/USD auf Tagesbasis

