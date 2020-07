Weekly EUR/USD Prognose: Viele Daten aber kaum Impulse?

EUR/USD Kurs: Der Euro bleibt fest gegen den Greenback. Wir schauen uns an, was die Woche so zu bieten hat.

EUR/USD BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -11% 21% 9% Wöchentlich -18% 3% -5%

EUR/USD Prognose fundamental

Wichtige Daten und Events stehen in dieser Woche sowohl auf der Euro als auch US Dollar Seite an (DAX Prognose: Events, Daten und Berichtssaison). Beginnend mit den ZEW Erwartungen am Dienstag und den US Verbraucherpreisen. Am Mittwoch wird dann die US Industrieproduktion beobachtet werden sowie die Einzelhandelsumsätze am Donnerstag. Auf der Euro-Seite werden mehr der EZB Zinsentscheid sowie der EU Gipfel erwartet. Obwohl einiges auf der Agenda steht, dürften die aktuell bestehenden Trends sich wohl kaum ändern, oder nur, wenn entweder die Daten stark enttäuschen oder die EZB und die EU Kommission überraschen.

Aktuell zumindest halten dies die meisten Analysten für unwahrscheinlich. Die Daten dürften die Erholung im Juni weiterhin bestätigen und die EZB hat im Rahmen des vergangenen Meetings bereits alle notwendigen Register gezogen. Der Disput zwischen dem Bundesverfassungsgericht und der EZB (EUR/USD: Das bedeutet die Entscheidung des BverfG) scheint beigelegt. Der EU Gipfel oder News im Zusammenhang des Stabilisierungsfonds könnten hingegen mehr für Impulse sorgen. Der US Dollar könnte etwas Unterstützung seitens der Earnings Season erhalten. Zumindest sofern die Berichte enttäuschen und die Aktienmarkt-Volatilität steigt, was dazu führen könnte, dass die Nachfrage nach Bonds anzieht und damit nach dem US Dollar.

EUR/USD Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet ist der Bias weiterhin bullish bis neutral im EUR/USD auch wenn die Volatilität saisonal betrachtet (der Juli gehört zu den Monaten mit der geringsten Vola und Liquidität für US Dollar-Währungen) gering ausfällt und das Upside-Potential limitiert sein könnte. Es scheint sich allerdings um 1,12 eine starke Unterstützungszone zu formieren, interessant aber eher aus dem Aspekt eines Einbruchs darunter. Sofern sie jedoch nicht getestet wird, bleibt die Lage eher neutral-bullisch. (EURUSD Prognose: Long Setup bleibt intakt)

EUR/USD Chart Setup

Quelle: IG

Empfohlen von David Iusow Lernen Sie, was Gewinner erfolgreich macht und warum viele Trader verlieren. Leitfaden anfordern

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Käuferseite und meint das der Euro Dollar Kurs in Zukunft weiter steigt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, unterhalb der 1,0700 US-Dollar interessant sein. Bärisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen oberhalb des Widerstandes bei 1,1000 US-Dollar ihr maximales Verlustrisiko an der Oberseite begrenzen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.