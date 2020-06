Weekly EUR/USD Prognose: Neutral-Bullisch

EUR/USD Prognose: Auch in dieser Woche fällt die Einschätzung zu Gunsten Neutral-Bullisch aus. Dieser Bias wäre allerdings bei Kursen unterhalb von 1,12 gefährdet.

EUR/USD Prognose fundamental

In dieser Woche wird sich zeigen, ob das Risk-Off Sentiment an den Märkten bestand behält. Dies ist auch für den EUR/USD Kurs wichtig, denn im Falle sich erholender Märkte, könnte der US Dollar wieder schwächer werden. US Konjunkturdaten, wie die Einzelhandelsumsätze, die Industrieproduktion sowie der Philly FED Herstellungsindex dürften auf eine vergleichsweise positive Entwicklung per Mai und Juni hindeuten. Sofern diese nicht wie die Non Farm Payrolls (Non Farm Payrolls: Was war das denn?) stark über den Erwartungen ausfallen, dürften die Impulse limitiert bleiben. Dennoch, ausschließen sollte man dies nicht.

Auf der Euro-Seite stehen weniger Konjunkturdaten im Fokus. Vielmehr die Gespräche innerhalb der EU Kommission hinsichtlich des Stabilisierungsfonds. Diese sind auf Donnerstag bis Freitag angesetzt. Sofern es bei diesem Thema kein starkes Zurückrudern der jeweiligen Länder gibt, was allgemeinhin nicht erwartet wird, sollten negativen Impulse ausbleiben. Darüber hinaus stehen auch die Brexit-Gespräche (GBP/USD Kurs mit Reversal) weiterhin auf der Agenda. Die britische Regierung hat eine Verlängerung der Deadline ausgeschlossen.

EUR/USD Prognose charttechnisch

Im Fazit lässt sich sagen, dass die Euro-stützenden Faktoren zwar noch da sind, sie werden aber aktuell auf der US Dollar Seite im Zaum gehalten. Kann sich die US Dollar Stabilität verringern, wäre dies positiv für den weiteren Anstieg des EUR/USD Kurses. Charttechnisch betrachtet sollte das letzte Korrekturtief bei 1,12126 im Auge behalten werden.

Solange das Währungspaar sich darüber hält, bleibt der Bias kurzfristig neutral-bullisch und ein erneuter Angriff auf die 1,14 USD je Euro sollte nicht ausgeschlossen werden. Ein Einbruch darunter würde allerdings den Bias zeitweise ändern und die runde Marke von 1,11 USD je Euro könnte dabei das nächste Ziel werden.

EUR/USD Chart auf Tagesbasis

