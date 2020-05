Weekly EUR/USD Prognose: Leicht Bullish

EUR/USD Prognose: Der EUR/USD Kurs bleibt in seinem kurzfristig bullischem Modus. Grund dafür sind zwei Faktoren, die sowohl auf der US Dollar Seite als auch auf der Euro-Seite zu finden sind.

EUR/USD Prognose fundamental

Der EUR/USD Kurs bleibt aktuell kurzfristig durc zweit Kräfte beeinflusst. Auf der US Dollar Seite profitiert der US Dollar von Spannungen im China-USA-Konflikt, auf der Euro-Seite stehen die Verhandlungen um weitere Stützungskredite. Letzteres hatte in der vergangenen Woche positiven Einfluss auf den Euro und dürfte auch mittelfristig eher positiv auf diesen einwirken.

In dieser Woche kam etwas Unsicherheit hinzu, weil nicht wirklich klar ist, ob der Vorschlag eines Stabilisierungsfonds der Franzosen und der Deutschen seitens der EU Kommission gebilligt wird. Analysten halten es jedoch für wahrscheinlich, auch wenn es innerhalb der EU Gegenstimmen gibt. Auf der US Dollar Seite könnte es ebenfalls wieder zur Schwäche kommen, sofern positive News hinsichtlich eines Gegenmittels sich weiter etablieren.

Der Aktienmarkt hat bereits im Übernachthandel auf News in dieser Hinsicht positiv reagiert (DAX Ausblick: Die Party geht weiter). Der US Dollar gab dabei nach. Saisonal betrachtet, tendiert der US Dollar zum Monatsende ohnehin leicht zur Schwäche. All dies impliziert, dass die fundamentale Lage aktuell und kurzfristig betrachtet, für den EUR/USD Kurs leicht bullish bleibt. Sollte dem Stabilisierungsfonds am Mittwoch grünes Licht gegeben werden, könnte dies ebenso bestätigend wirken.

US Dollar Index auf Tagesbasis

EUR/USD Prognose charttechnisch

Wie im US Dollar Index oben erkennbar, bleibt die Lage auch im EUR/USD Kurs charttechnisch betrachtet eher neutral aber mit einer leicht bullishen Tendenz für den Euro aus den oben genannten Gründen. Beide sollten allerdings aus ihren Konsolidierungen ausbrechen, um weiteres Potential aufzuweisen. Für den EUR/USD Kurs bleibt die runde Marke von 1,10 vorerst weiterhin entscheidend für den weiteren Verlauf.

EUR/USD Prognose auf Tagesbasis

