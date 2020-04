Weekly EUR/USD Prognose: Neutral

EUR/USD Prognose: Der EUR/USD Kurs muss noch eine Richtung finden. Die Charttechnik könnte dieses Mal ein besserer Wegweiser sein.

EUR/USD Kurs erholt sich

Die aktuelle Einschätzung für den EUR/USD gestaltet sich nicht einfach. Auch wenn wir eine Menge an wichtiger Daten in dieser Woche anstehen haben, sowohl auf der Euro- als auch auf der US Dollar Seite, so sind diese aktuell anscheinend kaum echte Market-Mover. So stehen sowohl das US BIP als auch das EU BIP für das erste Quartal an.

Es scheint eine Art Paralyse zu bestehen, da Daten zum einen international betroffen sind und dann in so einem Ausmaß, dass Marktteilnehmer Schwierigkeiten bekommen, ihre Einschätzungen wie gewohnt zu treffen.

Der Fokus bleibt in diesem Fall stark auf News gerichtet, ausgehend von den Notenbanken, Regierungen (Kreditkrise) oder den Entwicklungen des Virus, den Lockerungen und auf der Forschung nach einem Gegenmittel.

FOMC und EZB dürften wenig Neues präsentieren

Sowohl die FOMC als auch die EZB werden in dieser Woche über die Zinsen und weitere Maßnahmen entscheiden. Doch auch hier, in Anbetracht der quasi spontanen Ankündigungen, was sollte den Marktteilnehmern noch präsentiert werden, was sie nicht schon wüssten oder erwarten würden?

Größtenteils wird wohl die Kommunikation Beachtung finden. Sind die Notenbanken weiterhin bereit, ihre „Whatever it takes“ Phrasen anzustimmen? Die EZB könnte laut einigen Berichten ein Ausweiten des Ankaufvolumens im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programm) ankündigen. Tut sie es, könnte der Euro seine leicht bullische Tendenz ausbauen, sofern sie dann noch besteht.

EUR/USD Prognose charttechnisch

Für diese Woche dürfte daher die Markttechnik eventuell mehr Klarheit bringen. Der EUR/USD Kurs ist in der vergangenen Woche aus der dreieckförmigen Konsolidierung nach unten ausgebrochen. Solange er unter 1,09 USD je Euro bleibt, sollte nicht zu viel erwartet werden.

Sollte sich allerdings herausstellen, dass das letzte Tief ein höheres Tief im Rahmen eines Bodens ist, dann könnte ein Ausbruch über die 1,09 Kurszone weiteres bullisches Momentum für den Euro frei setzen. Hingegen könnte das Unterschreiten des Tiefs vom Freitag bei 1,0727 eher das Gegenteil bewirken.

EUR/USD Prognose auf Tagesbasis

Quelle: IG

