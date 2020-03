Weekly EUR/USD Prognose: Leicht-Bärisch

EUR/USD Prognose: Der EUR/USD Kurs könnte sich nun wieder normal volatil verhalten und von der Zins- und Datendifferenz kurz- bis mittelfristig abhängen.

EURUSD Prognose fundamental

Die Volatilität dürfte nun am Währungsmarkt abnehmen. Dies hat zur Folge, dass Daten- und Zinsdifferenzen wieder in den Vordergrund rücken. Dies impliziert, dass der Euro gegen den Greenback weiterhin geschwächt bleiben könnte. Die Frage ist, ob es bereits jetzt stärker abwärts geht oder erst in einigen Wochen? Kurzfristig betrachtet, könnte der EUR/USD schwächer tendieren.

Überaus negative Konjunkturdaten aus den USA dürften den US Dollar hingegen, zumindest kurzfristig belasten, sodass man hier eventuell nach den Daten nicht zu viel von der bärischen Tendenz im EUR/USD erwarten sollte. Es stehen eine Menge an Daten in dieser Woche an.

Mittelfristig betrachtet ist wahrscheinlich, dass das „endlose“ QE-Programm der FED einen zu starken US Dollar ebenso bremsen würde. Es sieht also danach aus, als würde der EUR/USD Kurs mittelfristig zwar die Tendenz abwärts aufweisen, jedoch eventuell vorerst nicht auf neue Tiefs fallen.

EUR/USD Prognose Fazit

Charttechnisch betrachtet ist der EUR/USD Kurs von der weiterhin intakten Abwärtstrendlinie abgeprallt, sofern wir die letzten volatilen Bewegungen als Ausreisser, interpretieren. Die runde 1,10 er Marke hat das Währungspaar nun wieder unterschritten und dürfte bei 1,0950 kurzfristig unterstützt werden.

Setzt sich die bärische Tendenz fort, könnten Kurse bis knapp unter 1,09 erreicht werden. Dort befindet ich zum einen das 50 % Fibo-Level der letzten Aufwärtsbewegung sowie das Oktober 2019 Tief, siehe Chart auf Tagesbasis unten.

EUR/USD Analyse auf Tagesbasis

Quelle: IG

