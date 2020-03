Weekly EUR/USD Prognose: Bärisch-Neutral

EUR/USD Prognose: Der EUR/USD Kurs hat wieder komplett gedreht und auch neue Mehrjahrestiefs erreicht. Das Gap aus dem Jahr 2017 wurde geschlossen. Stress am US Dollar Kreditmarkt, saisonale Kapitalflüsse sowie anstehende Konjunkturdaten könnten ein asymmetrisches Risiko zu Ungunsten des Euro mit sich bringen.

EURUSD Prognose fundamental

Die volatilen Zeiten gehen auch an den Währungsmärkten weiter und man würde lügen, wenn man mit Sicherheit sagen könnte, in welche Richtung es sich nun tatsächlich entwickeln wird. Der Notenbanken-Einfluss ist enorm, was das Ganze weniger einfach macht, insbesondere, wenn man einen kurzfristigen Trading-Horizont hat. Die FED hat heute ein zeitlich unbegrenztes QE-Programm angekündigt, was den Aktienmärkten ein wenig auf die Sprünge geholfen hat, doch die Nachhaltigkeit lässt noch zu wünschen übrig.

Der US Dollar Index Anstieg konnte damit ebenfalls fürs Erste abgebremst werden. Schauen wir auf den EUR/USD, dann ist allerdings nicht nur der starke US Dollar für den Kursverfall verantwortlich, sondern auch Erwartungen an negative Konjunkturdaten aus der EU. Morgen steht die Vorabveröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes an.

Auf der US Dollar Seite dürfte die erhöhte Marktvolatilität sowie saisonale Kapitalflüsse zum Ende des Quartals tendenziell für einen stabileren US Dollar sorgen, auch wenn natürlich nicht ausgeschlossen werden darf, dass gewisse Maßnahmen die Tendenz abschwächen. Im Großen und Ganzen sieht es für den Euro aktuell nach einem asymmetrischen Risiko aus. Das heisst, die belastenden Faktoren könnten am Ende die stützenden dennoch überwiegen.

EUR/USD Prognose Fazit

Charttechnisch betrachtet sollte nun nach oben hin zunächst die Kurszone bei 1,08- 1,0850 USD je Euro im Blick behalten werden. Solange der Kurs darunter notiert, könnte die aktuelle Erholung nur kurzfristig sein. Darüber könnte sich die Erholung tendenziell fortsetzen. Nach unten hin sind die letzten Tiefs zu beobachten. Sollten diesen unterschritten werden, könnte auch die runde Marke von 1,06 sehr schnell fallen.

EUR/USD Analyse auf Tagesbasis

