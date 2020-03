Weekly EUR/USD Prognose: Neutral-bullisch

EUR/USD Prognose: Der EUR/USD Kurs hat heute in der Nacht bereits die runde Marke von 1,15 USD je Euro erreicht und konsolidiert knapp darunter. Ein fallender US Dollar und fallende Aktienmärkte und dominieren den aktuellen EUR/USD Trend.

EURUSD Prognose fundamental

Der Markt preist nun bis Ende des aktuellen Jahres FED Zinssenkungen bis 0,0 % für die FED Funds Rate ein. Auch ein Auflegen des QE-Programms ist nun eine durchaus realistische Option innerhalb der Analysen vieler Banken und Research-Häuser. Dies schwächt den US Dollar derzeit, so auch gegen den Euro.

Auf der Euro-Seite stützen allerdings weiterhin auch andere Faktoren, die bereits in der vergangenen Woche unterstützend wirkten. Zum einen führen fallende Aktienmärkte zur Rückabwicklung von Carry-Trades und damit einer erhöhten Nachfrage nach dem Euro. Zum anderen gibt es derzeit nicht viel, was die EZB dem Anstieg entgegensetzen kann. Von den Konjunkturdaten sollte man kaum wichtige Impulse erwarten in dieser Woche, zumal kaum wichtige anstehen.

In dieser Woche steht der EZB Zinsentscheid an und es wird eine Bewährungsprobe für die neue EZB Präsidentin, Christine Lagarde, sein. Einige Analysten gehen von weiteren Zinssenkungen in den negativen Bereich aus, insofern besteht auch Enttäuschungspotential, falls der Zinsschritt nicht kommt. Was wahrscheinlicher ist, ist eine Ausweitung des TLTRO Programms auf Unternehmen, die vom Coronavirus betroffen sein könnten. Die EZB wird in einer Senkung wohl kaum mehr als den Effekt einer kurzfristigen Beruhigung sehen.

EUR/USD Prognose Fazit

Charttechnisch betrachtet hat das Währungspaar nun die runde Marke von 1,15 USD je Euro erreicht. Sofern der Aktienkursverfall vorerst gestoppt wird, könnte damit auch der EUR/USD Kurs sich auf den höheren Level vorerst einpendeln, im Vorhinein des EZB Zinsentscheids jedoch möglicherweise mehr konsolidierend sich verhalten. Wir bleiben daher für diese Woche weiterhin bullisch aber mit neutralem Bias auf kurzfristiger Basis. Auch weil die aktuelle Situation bereits sehr gestrafft aussieht und einen korrektiven Rückschnapper sollte man nicht ausschließen.

EUR/USD Analyse auf Tagesbasis

Quelle: IG

