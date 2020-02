Weekly EUR/USD Prognose: Neutral-bärisch

EUR/USD Prognose: Der EUR/USD Kurs hat in der vergangenen Woche ein Drei-Jahre-Tief erreicht. In dieser Woche könnte er von Konjunkturdaten abhängen, sofern die technische Unterstützungszone nicht hält.

EURUSD Prognose fundamental

Europäische Konjunkturdaten geben aktuell keinen Grund für Optimismus für den Euro. Auch die Notenbanker scheinen sich immer mehr einig über die aktuelle Geldpolitik der EZB zu sein. Sofern also nicht die Gegenseite, der US Dollar, zur Korrektur ansetzt, gibt es fundamental wenig Gründe für das Ende des Abwärtstrends im EUR/USD Kurs.

Schauen wir auf die Daten aus dieser Woche, so könnten auch diese wahrscheinlich eher den Pessimismus nähren. Es stehen am Dienstag Daten seitens des ZEW Instituts an und das Sentiment dürfte erstmals den Coronavirus als Belastungsfaktor beinhalten. Möglich ist, dass Erwartungen für den deutschen ZEW-Index zu optimistisch gestimmt sind. Der Konsens geht von 21,6 Punkten aus, nach 26,7 Punkten zuvor. Diese Prognose zu verfehlen dürfte damit nicht sonderlich schwer sein.

Für die deutschen Einkaufsmanagerindizes erwartet der Konsens weiterhin eine robuste Entwicklung (>50) im Service-Bereich und schlechte Daten für das Produktionsgewerbe von 44,8 Punkten. Damit soll der Gesamt-Index trotzdem über der wichtigen Marke von 50 Punkten bleiben. Die Stimmung könnte kippen, wenn der Service-Bereich deutlich schlechter ausfällt und nicht mehr in der Lage ist, den Gesamt-Index über 50 Punkte zu halten.

Einkaufsmanagerindizes Prognosen

Quelle: DailyFX Wirtschaftskalender

2017 Gap im Fokus

Charttechnisch betrachtet, haben wir die aktuelle Lage bereits in dem Artikel „EURUSD erreicht Drei-Jahre-Tief“ näher beleuchtet. Der Kurs notiert derzeit an einem wichtigen, langfristigen Unterstützungsbereich. Sollte der unterschritten werden, könnte das 2017 Gap geschlossen werden. Insbesondere, wenn die runde Marke von 1,08 fällt. Es besteht also aus charttechnischer Sicht eine Möglichkeit auf Erholung, die dann angeschoben werden könnte, wenn Daten besser als erwartet ausfallen oder der US Dollar beginnt zu korrigieren.

EURUSD Chart auf Wochenbasis

Quelle: IG

