Weekly EUR/USD Prognose: Bärisch

EUR/USD Prognose: Der EUR/USD Kurs erfuhr in der vergangenen Woche einen steilen Absturz. Die runde Marke von 1,10 USD je Euro wurde unterschritten. Die konjunkturelle Divergenz stützt den US Dollar auch zu Beginn der aktuellen Woche.

USD Prognose

Der US Dollar ist nun in seinen langfristigen Aufwärtstrend wieder gestiegen. Die robusten US- Konjunkturdaten sowie Erwartungen an steigenden Risiken hinsichtlich des Coronavirus, machen den US Dollar gegenüber anderen Währungen attraktiver. Fragt sich nur, ab welchem Niveau die US Administration den US Dollar Stand für zu hoch ansieht und damit beginnt, zumindest verbal gegenzusteuern?

FED Präsident, Jerome Powell, dürfte im Rahmen seiner Aussagen vor dem Kongress, im Angesicht der robusten Daten, wie z.B. den Non Farm Payrolls, kaum etwas neues ankündigen, doch es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis man auf die schwächeren Daten wird aus „Vorsicht“, wie auch im vergangenen Jahr, reagieren wird.

Für die aktuelle Woche gilt daher: Sofern keine überraschenden Neuigkeiten hinsichtlich des US Dollar Stands seitens des US Präsidenten und des FED Präsidenten kommen, dürfte der Anstieg erhalten bleiben. Insbesondere unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass keine relevanten US und EU Daten bis Donnerstag und Freitag anstehen.

US Dollar Index Chart auf Tagesbasis

Quelle: TradingView

EUR/USD Abwärtstrend bleibt vorerst intakt

Für den EUR/USD hat das oben gesagte die Implikation, dass der aktuelle Abwärtstrend ebenfalls weiterhin an Stabilität behalten dürfte. Da jedoch bereits einiges ausgereizt ist, könnten zwei Impulse früher oder später zu einer Erholung beitragen und das sind zum einen Aussagen des US Präsidenten und des FED Präsidenten oder ein Einbruch an den Aktienmärkten.

Wie wir bereits in der vorletzten Woche gesehen haben, reagiert der Euro als Funding-Währung derzeit stärker auf negative Entwicklungen an den Aktien- und Anleihemärkten. Rein charttechnisch betrachtet, befindet sich allerdings die runde Marke bei 1,09 ebenfalls nicht mehr weit.

Sofern also artifizielle, bzw. verbalen Stützungsmaßnahmen ausbleiben und der Aktienmarkt zu Beginn der aktuellen Woche ebenfalls an Stabilität behält, könnte das Währungspaar die runde Marke sehr zügig erreichen, insbesondere, wenn der Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal nach unten hin gelingt.

EUR/USD Prognose im 4-Stunden Chart

Quelle: IG

