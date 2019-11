Weekly Euro Dollar Kurs Prognose: Bärisch

Euro Dollar Kurs Prognose: Das Währungspaar EUR/USD musste am Freitag wieder deutlich nachgeben, nachdem Daten aus der EU unter den Erwartungen ausfielen und aus den USA über Erwartungen. Daten dürften auch in dieser Woche eventuell weiterhin den Euro gegen den Greenback belasten.Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendem Link

Euro Dollar Kurs Prognose fundamental

Die US Markit-Einkaufsmanagerindizes per Monat November haben deutlich besser performt als die zuvor veröffentlichten Daten aus Deutschland und der EU. Diese Divergenz gab dem Währungspaar den notwendig Schub in südliche Richtung, nachdem es fast die gesamte Woche über neutral blieb, aber über die runde Marke von 1,11 nicht rüber kam.

Der Ifo Geschäftsklimaindex hat auf den EUR/USD in der Regel nur wenig Einfluss. Dieser ist im Rahmen der Erwartungen per Dezember ausgefallen. Da Marktteilnehmer nun bessere Daten aus den USA erwarten, könnte sich der aktuelle Abwärtsschub im Euro Dollar Kurs in der ersten Wochenhälfte fortsetzen. Es sei denn diese Erwartungen werden enttäuscht.

Morgen werden Daten zum CB Verbrauchervertrauen präsentiert und am Mittwoch stehen sodann Daten zur Inflation (PCE) auf der Agenda. Erst ab Donnerstag dürften Daten aus der EU eintrudeln, wie etwa die Verbraucherpreise aus Deutschland und am Freitag aus der EU. Am Donnerstag könnten ebenso Daten aus der EU zum Verbrauchervertrauen für leichte Impulse sorgen. Inflationsdaten über den Erwartungen könnten das Abwärtsmomentum im Euro Dollar Kurs bremsen, falls es US Daten bis dahin nicht schon getan haben.

Gehört der Euro zu den Top-Handelsmöglichkeiten in diesem Jahr? Finden Sie es heraus, indem Sie sich die Prognosen unserer Analysten kostenfrei herunterladen.

Euro Dollar Kurs Analyse charttechnisch

Charttechnisch betrachtet sieht es kaum unterstützend aus. Der gleitenden 100-Tage-Durchschnitt konnte nicht überwunden werden. Die Erholung scheint damit vorerst beendet. Sollte das letzte Tief bei 1,09898 herausgenommen werden, was gemäß der oben genannten Faktoren die wahrscheinlichere Variante ist, könnte es sehr schnell in Richtung 1,0950 gehen. Noch ist das Tief aber nicht genommen. Das Währungspaar erfährt derzeit eine leichte Unterstützung.

Bleiben Sie mit Hilfe unserer kostenfreien Webinare immer auf dem Laufenden, was die aktuellen Entwicklungen an den Märkten angeht. Sie können dabei ebenso mit unseren Analysten in Kontakt treten und Wunschanalysen äußern.

EUR/USD Prognosen auf charttechnischer Basis

Quelle: IG Handlelsplattform

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Käuferseite und meint das der Euro Dollar Kurs in Zukunft weiter steigt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, unterhalb der 1,0900 US-Dollar interessant sein. Bärisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen oberhalb des Widerstandes bei 1,1200 US-Dollar ihr maximales Verlustrisiko an der Oberseite begrenzen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.