Weekly EUR/USD Prognose: Neutral

EUR/USD Prognose fundamental

Wie erwartet hat FED Präsident, Powell, in der Aussage von dem Kongress nur die bereits bekannten Aussagen wiederholt. Etwas harscher fiel da schon der Angriff gegen die FED seitens des US Präsidenten am Vortag aus. Der US Dollar ging in eine Korrektur über, nachdem er zwei Wochen infolge gegen mehrere Währungen an Wert gewann.

Der Zinssenkungszyklus der FED ist damit fürs Erste eventuell vorbei und der Fokus richtet sich auf die Daten und die Geldpolitik der anderen Notenbanken. Hier dürfte zwischen der EZB und der FED also nun kein sich verengender Trend der Zinsniveaus mehr fortsetzen. Dies impliziert einen zumindest mittel- bis langfristig eher schwachen Euro gegen den US Dollar. Insbesondere dann, wenn auch die Daten divergieren, also US Daten weiterhin besser ausfallen als die innerhalb der EU.

Es stehen an Daten allerdings nur weniger Market-Mover an, allerdings werden mehr Daten im Laufe der Woche aus den USA auf der Agenda stehen, wie zum Immobilienmarkt. Diese Konstellation könnte den US Dollar Trend eventuell im Laufe der Woche wieder bestätigen. Vom FOMC und dem EZB Protokollen werden kaum Impulse erwartet.

Am Freitag sodann könnten die Einkaufsmanagerindizes etwas Stabilisierung für den Euro bringen. Bei der aktuellen EUR/USD Erholung könnte eventuell das sich verringernde No-Deal Brexit eine Rolle spielen. Das britische Pfund zumindest reagiert bereits seit letzter Woche auf positive News und seit heute auf positive Umfrageergebnisse hinsichtlich der anstehenden Neuwahlen.

EUR/USD Prognose charttechnisch

Leichte Erholungstendenzen auf Basis eines schwächeren US Dollars und positiven Brexit-News konnten zuletzt im Euro verzeichnet werden. Ob es allerdings ausreicht, um die aktuelle Aufwärtsbewegung zu beenden, dagegen sprechen zumindest die Zinsdifferenzen sowie eventuell auch die Daten. Rein charttechnisch betrachtet, wird es allerdings erst über 1,11 interessant. Dann hätte der EUR/USD Kurs wieder zumindest den gleitenden 100-Tagedurchschnitt überwunden. Solange dies nicht der Fall ist, sollte im laufe der Woche mit einem Rücklauf Währungspaares gerechnet werde.

EUR/USD Analyse auf charttechnischer Basis

