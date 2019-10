Euro Dollar Kurs Prognose nach FED

Euro Dollar Kurs Prognose: Das Währungspaar EUR/USD testet im Anschluss an den FED Zinsentscheid erneut den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Ein positive Stimmung bei den US Notenbankern färbt nun eventuell auch auf andere Länder ab. Das heisst, sofern der Handelsstreit nicht erneut eskaliert.

FED bleibt beim Status Quo

Die FED hat sich am Mittwoch etwas weniger dovish positioniert, als von vielen angenommen. Doch im Grunde ist sie bei ihrem Status Quo geblieben. Man würde alles tun, um die Konjunktur zu stützen, war die hauptsächliche Aussage des FED Präsidenten Jerome Powell. Der US Dollar Index ist seitdem wieder gefallen und testet die letzten Korrekturtiefs. Können diese bald nach unten hin überwunden werden, wäre es eventuell das erste Signal in Richtung Ende des seit 2018 bestehenden Aufwärtstrends.

Bald weniger Lockerungen auch in Europa?

Die Frage ist, fällt der US Dollar, weil weitere FED-Zinsschritte erwartet werden oder weil andere Währungen sich stabilisieren? Die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt ist gemäß dem FED Fund Futures Markt und für das Dezember Meeting, auch nach dem Entscheid bei 25 %. Das Signal der FED, man würde eventuell den Zinssenkungszyklus entsprechend den Daten beenden, wenn notwendig, sendete auch ein Signal an die Gegenseite. In den übrigen Ländern könnte es eventuell weniger zu weiteren Lockerungen in naher Zukunft kommen. Viel Risiko und negative Konjunkturdaten wurden allerdings zuletzt in den Gegenwährungen eingepreist.

Fed Fund Futures Wahrscheinlichkeiten für FED Zinsschritt im Dezember

Quelle: CME

Euro Dollar Kurs hat wichtige Widerstände erreicht

Dennoch, einige Währungen haben sich in den letzten Wochen gegen den US Dollar bereits erholen können und erreichten wichtige Widerstände. Selbst wenn die obere Annahme eintreffen würde und noch weiteres Upside-Potential besteht, müsste der Euro Dollar Kurs nun erst einmal über zwei wichtige Widerstände rüber. Nämlich den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt und leicht darüber, bei zirka 1,12 USD je Euro, die langfristige Trendlinie. Die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht. Was dafür nötig wäre, sind eventuell bessere Daten innerhalb der EU und kein erhöhtes Handelsstreit-Risiko mehr. Zudem sollte nicht unberücksichtigt gelassen werden, dass der US Dollar Index sich immer noch im intakten Aufwärtstrend befindet.

EUR/USD Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

