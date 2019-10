EUR/USD: Wöchentliche Euro Dollar Prognose

EUR/USD Kurs Analyse: Der EUR/USD Kurs hat jüngst den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt erreicht. Einige positive News sind jetzt eingepreist. Ein schwächerer US Dollar stützt. Der Fokus in dieser Woche richtet sich auf den EZB Zinsentscheid sowie die Konjunkturdaten.

EUR/USD Kurs erreicht den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt

Das von uns kurzfristig angepeilte Kursziel beim gleitenden 200-Tage-Durchschnitt wurde vom EUR/USD nun erreicht. Ein Durchmarsch sollte wahrscheinlich nicht erwartet werden, denn die positiven News rund um den Brexit dürften nun größtenteils eingepreist sein, der Fokus richtet sich auf die Konjunkturdaten sowie das EZB Meeting.

Insbesondere Daten zu den Einkaufsmanagerindizes dürften am Donnerstag einige relevante Impulse am Donnerstag liefern. Am selben Tag steht zudem der EZB Zinsentscheid an sowie die letzte EZB Pressekonferenz mit Mario Draghi. Es wird nicht erwartet, dass der Zinsentscheid etwas neues, unbekanntes hervorbringen wird. Die Einkaufsmanagerindizes fielen insbesondere für die USA zuletzt negativ aus. Sollte es wieder so sein, könnte es den US Dollar weiter belasten und damit den Euro stabil halten. Der US Dollar Index notiert bereits unterhalb von 97 Punkten und unterhalb den gleitenden 200 Tage-Durchschnitts.

EUR/USD Kurs Chart

Quelle: IG Handelsplattform

EUR/USD Prognose charttechnisch

Es besteht nun auch technisches Korrekturpotential, welches aber schwach ausfallen dürfte, sofern der US Dollar Index weiter zur Schwäche tendiert. Der Ausbruch über 1,1180 USD je Euro und den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt sollte überwunden werden. Dann könnte es in Richtung der langfristigen und abwärts gerichteten Trendlinie gehen.

