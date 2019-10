EUR/USD Prognose: Ist die Erholung vorbei?

EUR/USD Prognose: Der EUR/USD Kurs konnte sich zuletzt, nach Erreichte den runden Marke von 1,09 etwas mehr erholen. Doch viele Analysten und Trader sind sich sicher, viel Upside-Potential besteht nicht.

EUR/USD Prognose offenbart einige Schwächen

Im Oktober konnte der EUR/USD Kurs eine Erholung in der Spitze von 1,67 % verzeichnen. Die runde Marke von 1,10 USD je Euro wurde dabei auf Tageschlusskursbasis überschritten. Der Euro gibt allerdings seit letzter Woche wieder nach, nachdem das Handelsstreit-Risiko sich verringert hat. Zuvor stieg die Wahrscheinlichkeit von weiteren FED Zinsschritten. Nun dürfte diese sich wieder leicht verringert haben. Der EUR/USD Kurs testet damit das Ausbruchsniveau wieder von oben an.

EUR/USD Kurs Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

EUR/USD im Vierstunden-Chart

Schauen wir auf den Chart auf Vierstundebasis, so wird auch hier deutlich, dass eine wichtige Unterstützung gerade getestet wird. Kurse unterhalb von 1,0980 USD je Euro könnten zumindest weitere, kurzfristige Abgaben des Währungskurses nach sich ziehen. Die nächste Unterstützung könnte in diesem Fall bei zirka 1,0950 USD je Euro liegen. Noch ist der Einbruch allerdings nicht erfolgt. Nach oben hin sollte der Kurs die Zone bei 1,1050 überwinden, um den aktuellen Trend zu bestätigen.

EUR/USD Chart auf Vierstunden-Basis

Quelle: IG Handelsplattform

Auf der Euro-Seite sind Marktteilnehmer noch skeptisch

Schauen wir auf die fundamentale Lage, so sind zwar auf der Euro-Seite und in den Konjunkturdaten einige Verbesserungen zuletzt verzeichnet worden, doch im Großen und Ganzen gab es nur wenig Positives zu berichten. Insofern könnte das meiste von der derzeitigen Stabilität im EUR/USD Kurs weiterhin entweder newsbedingt, Stichwort Brexit, sein, oder die Schwäche auf der US Dollar Seite setzt sich weiter durch. Der US Dollar Index korrigierte zuletzt aufgrund der bereits oben genannten Faktoren, US Daten und FED Geldpolitik, erholt sich aber in dieser Woche.

Noch befindet er sich oberhalb des gleitenden 100-Tage-Durchschnitts und des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts. Analysten könnten also durchaus Recht behalten. Sofern der US Dollar Aufwärtstrend intakt bleibt und EU Daten keinen guten Grund dafür bieten den Euro zu kaufen, könnte das Upside-Potential im EUR/USD limitiert bleiben. Nichtdestotrotz, kurzfristig befindet sich der US Dollar in einer Korrektur und ob diese sich in dieser Woche fortsetzt, wird von den anstehenden US Daten und Aussagen der FED abhängen. Besonders wichtig in dieser Woche dürften die Einzelhandelsumsätze werden. Diese stehen am Mittwoch an.

US Dollar Index Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Käuferseite und meint das der Euro Dollar Kurs in Zukunft weiter steigt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, unterhalb der 1,0900 US-Dollar interessant sein. Bärisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen oberhalb des Widerstandes bei 1,1100 US-Dollar ihr maximales Verlustrisiko an der Oberseite begrenzen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

