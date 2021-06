USD Technischer Ausblick: DXY Preis suggeriert Verkäufe im Voraus

USD Technical Outlook

Der Anstieg des US Dollar Index (DXY) und der plötzliche Umschwung in der letzten Woche kommen einem bekannt vor

Wenn das bekannte Muster anhält, könnten neue Zyklustiefs bevorstehen

USD Technischer Ausblick

Der Kursverlauf des US Dollar Index (DXY) sieht langsam so aus, wie wir ihn seit Ende April gesehen haben. Der starke Anstieg am Donnerstag wurde am Freitag nach den NFPs schnell wieder zunichte gemacht. Jedes der letzten beiden Male, als wir einen großen Aufwärtstag gesehen haben, wurde innerhalb weniger Tage ein Höchststand erreicht, bevor er auf ein neues Zyklustief sank.

Vielleicht ist es dieses Mal anders, weil es nicht von einem Swing-Low ausgeht, aber die Tatsache, dass die eintägige Rallye bereits fast vollständig ausgelöscht wurde, deutet darauf hin, dass ein Swing-High ansteht. Wenn das der Fall ist, dann sollte die Stärke von hier aus sehr minimal sein, bis mindestens das Tief bei 89,53, das letzten Monat gebildet wurde.

Es besteht die Möglichkeit, dass sich eine Bärenflaggen-Formation bildet, die sich am besten auf dem 4-Stunden-Zeitfenster entwickelt. Ein Abprallen von der unteren Parallele des sich bildenden Musters könnte sich entwickeln, sollte aber wiederum minimal sein. Wenn das Mai-Tief bei 89,53 durchbrochen wird, ist das nächste große Niveau, das es zu beobachten gilt, das Jahrestief bei 89,20 und das 2018-Tief bei 88,25. Das letztgenannte Niveau wäre ein wichtiger Test, da es ein Niveau ist, das vor über einem Jahrzehnt begann.

Sollten wir auf der anderen Seite einen Durchbruch über das Hoch vom Freitag bei 90,62 sehen, dann wäre die oben beschriebene Sequenz gescheitert und dies würde darauf hinweisen, dass sich das Blatt wenden könnte. Es wäre immer noch ein harter Kampf für den USD, aber ein ermutigendes Zeichen, dass eine breitere Erholung im Gange ist. In diesem Fall würden wir nach der 91,30/60er Marke Ausschau halten, wo der horizontale Widerstand, die Trendlinie vom März 2020 und der gleitende 200-Tage-Durchschnitt liegen.

US Dollar Index (DXY) Monatliche Grafik

US Dollar Index (DXY) Tages-Chart

US Dollar Index (DXY) 4-Stunden-Chart

DXY Charts erstellt mit TradingView

---Geschrieben von Paul Robinson, Marktanalyst

