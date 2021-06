Ethereum Kurs steigt Richtung 3.000 Dollar - so könnte es weitergehen

Der Ethereum Kurs notiert am Montag und unmittelbar zu Wochenbeginn bei 2.833 Dollar pro Einheit und damit rund 4,25 Prozent im Plus. Auf Wochensicht gewinnt die nach Marktgröße zweitwichtigste Währung rund 10 Prozent an Wert dazu. Der Bitcoin, die federführende Kryptowährung, tritt bei rund 36.500 Dollar auf der Stelle.

Die Neuigkeiten rund um die Einführung des Bitcoins als offizielles Zahlungsmittel in El Salvador können dem Kurs zunächst keinen weiteren Auftrieb verleihen. Präsident Bukele hatte vor wenigen Tagen via einer Liveschalte auf der Bitcoin 2021 Conference in Miami angekündigt, einen entsprechenden Entwurf dem Kongress vorzustellen. Womöglich ist das zentral-amerikanische Land für die Community zu unbedeutend. Ebenfalls steht längst nicht fest, dass der Bitcoin tatsächlich als ein offizielles Zahlungsmittel eingeführt wird.

Somit bleibt auch für den Ether Kurs die Gemengelage angesichts eines taumelnden Bitcoin Kurses vorerst fragil, auch wenn aktuell zunächst weitere Aufwärtsvanchen zu erkennen sind. Insgesamt ist die Sorge vor weiteren Kurskapriolen, ausgelöst durch Tesla-Chef Elon Musk nebst möglichen Regulierungsbestreben durch Nationen wie China oder den Vereinigten Staaten, die bestimmende Thematik. Diese besitzen jederzeit das Potential, zu euphorische Anleger auf dem falschen Fuß zu erwischen.

ETH/USD Kurs: Technischer Ausblick

Aus technischer Sicht fungiert nach wie vor die 3.000er-Marke als Widerstandszone. Erst im Falle einer nachhaltigen Eroberung besagter Hürde dürfte weiteres Aufwärtspotential aktiviert werden. Auch das 50-Tage-Band bleibt ein hartumkämpfter Widerstand. Auf der Unterseite bleibt die 2.500-Dollar-Marke eine mögliche Supportzone. Sollte der Abwärtsdruck erneut Oberhand nehmen, könnte abermals die 2.000er-Marke anvisiert werden.

ETH/USD Chart

Quelle: Tradingview

