DAX erneut auf Rekordhoch - US-Arbeitsmarkdaten geben Auftrieb

DAX steigt auf Rekordhoch – US-Arbeitsmarktdaten geben Auftrieb

Der DAX notiert am Montagnachmittag bei über 15.714 Punkten und damit rund 20 Zähler oder 0,13 Prozent im Plus. Gleichzeitig springt das Frankfurter Börsenbarometer damit abermals binnen weniger Handelstage auf ein neues Rekordhoch. Dieser Umstand spricht für eine relative Stärke.

Die am Freitag schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten haben Anleger bereits am Freitag in Rekordlaune versetzt. Denn den jüngsten Zinsfantasien wird damit erneut der Wind aus den Segeln genommen.

Gerade die Entwicklung des US-Arbeitsmarkts gilt als vielerorts beobachtete Indikation für den Gesundheitszustand der US-Wirtschaft. Diverse Notenbanker hatten immer wieder vor einer „Überhitzung“ der Wirtschaft gewarnt.

Gleichzeitig bleibt die Inflationsthematik eines der entscheidenden Themen für die Märkte. Vor diesem Hintergrund sollten neben der am Donnerstag stattfindenden EZB-Sitzung auch die US-Verbraucherpreise im Auge behalten werden. Schätzungen zufolge könnten sich diese auf 3,4 Prozent (Jahr) belaufen.

Dass die EZB an den Zinsschrauben dreht, ist weniger zu erwarten. Vielmehr könnte der Währungshüter das im März forcierte Tempo des Pandemic Emergeny Purchase Programme (PEPP) in Frage stellen. Aktuell kauft die EZB monatlich in Höhe von rund 80 Milliarden Euro Anleihen auf.

DAX 30: Ausblick

Als ein nächstes Zwischenziel könnten Börsianer nun die Marke im Umfang von 15.800 Punkten ausmachen. Auf der Oberseite fungiert die psychologische Hürde bei 16.000 Zählern. Angesichts der Aussicht auf weiterhin viel Liquidität dürften die Anlagealterantiven gegenüber Anteilsscheinen überschaubar bleiben, sodass Anleger weiterhin im Niedrigzins respektive an den Aktienmärkten einen Nährboden finden könnten.

Gleichzeitig sollten Anleger aus kurzfristiger Sicht das 14-Tage-Band bei 15.637 Punkten im Auge behalten, welches nicht unterschritten werden sollte.

DAX CFD auf 4-Stundenbasis

