Bitcoin nach Musk-Tweet auf Talfahrt - 35.000 Dollar im Blick

Bitcoin Kurs: Elon Musk schürt erneut Unruhe

Die Kurse um Bitcoin und Co sind am Freitag und damit unmittelbar kurz vor dem Wochenende wieder spürbar unter Druck geraten. Der Bitcoin, die nach Marktgröße wichtigste Währung büßt binnen 24 Stunden über sechs Prozent auf 36.800 Dollar ein. Der Ethereum Kurs verliert über acht Prozent auf 2.636 Dollar pro Einheit.

Nach einem kryptischen Tweet des Tesla-Chefs Elon Musk gehen die Anleger wieder in Deckung. Musk twitterte einen Emoji mit gebrochenen Herzen und ein Bild eines Paares, welches über eine Trennung diskutiert. Dies könnte aus Investorensicht so verstanden werden, dass Elon Musk möglicherweise doch Bestände an Kryptowährungen abgestoßen hat. In jüngster Vergangenheit hatte er dies jedoch immer wieder verneint.

Erst im Februar 2021 hatte Tesla sein Engagement in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar in die Kryptowährung Nummer eins publik gemacht und gleichzeitig das Bezahlen via BTC im Hause Tesla angekündigt. Vor wenigen Wochen hatte Musk jedoch das Aus von Bitcoin-Zahlungen angekündigt. Anleger befinden sich seitdem mit dem Tesla-Chef sprichwörtlich auf Kriegsfuß.

Neben Regulierungssorgen rund um den Globus waren es zuletzt immer wieder die Sorgen um negative Tweets durch Elon Musk, welche Anleger gefürchtet hatten. Diese Furcht hat sich nun offensichtlich abermals bewahrheitet.

BTC/USD Kurs: Technischer Ausblick

Gerade über das anstehende Wochenende sind weitere Abwärtsbewegungen denkbar, zumal das Ende der Woche in der Regel eine erhöhte Volatilität aufweist. Der Versuch der Rückeroberung der psychologischen Marke im Umfang von 40.000 Dollar wird somit vorerst abgebrochen. Aus technischer Sicht fungiert besagte Hürde weiterhin als hartnäckiger Widerstand. Auf der Unterseite bleibt m.E. nach wie vor die 30.000er-Marke durchaus anzuvisieren.

Sollte sich der Abgabedruck weiter forcieren, dürften nicht zuletzt auch Währungen aus den hinteren Reihen wie etwa Ether unter Druck geraten.

BTC/USD Chart

Quelle: Tradingview

