Litecoin weiter unter 200 Dollar: Die Ruhe vor dem Sturm?

RT @BoersenLive: #AMC kündigte Goodies an, wie kostenfreies Popcorn 🍿. Die #Aktie gewann um 100%. #Mudrick Capital kaufte am Dienstag iHv 2…

RT @BoersenLive: 🛢️#Oelpreis #WTI bei knapp unter 69 USD je Barrel. In Kürze (22:00) dürfte der API Bericht einen starken Abbau bei den Ben…

Danke an alle für den Riesen-Support. 60 Follower an einem Tag. Ihr seid 👇👇 https://t.co/TQnj0p2Utb https://t.co/K93fjIlnhE

RT @BoersenLive: Alles in einem dürfte das #BeigeBook kurzfristig belastend für #NASDAQ100 und Co. sein, denn es nährt die Befürchtung, die…

RT @BoersenLive: Handel in der #AMC Aktie ausgesetzt. Wert crasht. $AMC

RT @BoersenLive: Der #Reddit #memestock Hype geht weiter. #AMC profitiert sichtlich, doch wie heisst es so schön: Was an der #Boerse st…