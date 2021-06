DAX: Rekordhoch in Reichweite - Türkische Lira stürzt ab

DAX: Rekordhoch in Reichweite

Auch zur Wochenmitte bleibt das Frankfurter Börsenbarometer nahe seines Rekordhochs bei 15.685 Zählern. Erneut sorgen Autotitel für Furore. Denn die Geschäfte der deutschen Autohersteller nebst Zulieferer ist im Monat Mai so gut gelaufen, wie zuletzt seit rund drei Jahren nicht mehr. Während die Papiere von Volkswagen um rund vier Prozent nach oben klettern, verteuern sich die BMW-Aktien um rund ein Prozent. Auch die Werte von Daimler legen leicht zu.

Anleger behalten Fed im Auge

Auch die Anleger an der Wall Street dürften sich vorerst in Zurückhaltung üben. Denn am Abend öffnet die US-Notenbank Fed ihre Bücher, das sogenannte Beige Book. Börsianer erhoffen sich in diesem Kontext Hinweise auf die zukünftige Konjunktur. Vor diesem Hintergrund verbinden Investoren mögliche Hinweise auf eine Zinswende. Zuletzt war es immer wieder die Inflation, welche dies- und jenseits des Atlantiks für vielerorts Gesprächsstoff sorgte und Anleger im Zaum hielt.

EUR/USD unter 1,22 Dollar – türkische Lira bricht ein

Die europäische Gemeinschaftswährung notiert am Mittwoch unter der mentalen Marke von 1,22 Dollar bei aktuell 1,2176 pro Einheit. Dabei dürften nicht zuletzt die Zinsfantasien der Anleger ausschlaggebend sein. Eine Anhebung des Zinsniveaus macht den Dollar vor allen Dingen auch für ausländische Investoren wieder attraktiver.

Hingegen stürzt die türkische Lira weiter ab. Stellenweise verbilligte sich die Währung bis auf 8,80 TRY, was ein historischer Tiefstand ist. Präsident Erdogan hatte erneut Zinssenkungen durch die Zentralbank des Landes gefordert.

