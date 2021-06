Ethereum Kurs kurzfristig im Aufwind - droht ein Strohfeuer?

Ethereum Kurs wieder über 2.500 Dollar – doch Abwärtsrisiken bleiben bestehen

Der Ethereum Kurs, die nach Marktgröße zweitwichtigste Devise gewinnt am Montag binnen 24 Stunden sieben Prozent auf 2.577 Dollar dazu. Per Wochenfrist notiert somit ein Kursplus von fast 10 Prozent auf der Kurstafel.

Nach wie vor beschäftigen sich die Anleger mit verschärften Regulierungsvorschriften aus dem Reich der Mitte respektive aus den USA. Jüngst hatte Michael Hsu, Chef der Bankenaufsicht OCC gegenüber dem Finanzblatt Financial Times erklärt, dass er darauf hoffe, dass die Behörden gemeinsam an einen “regulatorischen Rahmen” arbeiten würden. Auch die US-Regierung unter der Federführung von Joe Biden hatte vor knapp 1,5 Wochen eine härtere Gangart an den Tag gelegt. Biden zufolge könnten schon bald in den USA Transaktionen mit einem Volumen in Höhe von 10.000 Dollar automatisch den Steuerbehörden gemeldet werden. Hintergrund sind hier die Versuche zur Eindämmung wie Geldwäsche respektive Terrorfinanzierungen.

Elon Musk kann nur zwischenzeitlich für Erholung sorgen

In der vergangenen Woche hatte Tesla-Chef Elon Musk zwischenzeitlich für Erholung an den Märkten sorgen können nachdem er signalisierte, dass er um Lösungen im Hinblick auf den hohen Co2-Fußabdruck bemüht ist. Musk hatte sich nach eigenen Angaben mit führenden nordamerikanischen Bitcoin-Minern ausgetauscht. Vor gut zwei Wochen hatte Musk via des Kurznachrichtendienstes Twitter bekanntgegeben, dass man im Hause Tesla Bitcoin-Zahlungen stoppen wolle. Hintergrund sei hier der hohe Stromverbrauch im Bitcoin-Netzwerk.

ETH/USD: Gegenbewegung nur ein Strohfeuer?

Aus charttechnischer Sicht bleibt der Ethereum Kurs weiterhin angeschlagen. Die heutige Erholungsbewegung könnte sich am Ende des Tages lediglich als ein Strohfeuer entpuppen. Gut möglich, dass sich Anleger in den kommenden Stunden und Tagen erneut mit Abwärtstendenzen auseinander setzen müssen. M.E. bleiben die Regulierungsthematiken die bestimmende Thematik, welche den Großteil der Anleger von Engagements abhält. Vor allen dingen mangelt es an überzeugten Käufern. Ein erneuter Anlauf an die 2.000er-Marke wäre vor diesem Hintergrund erneut möglich. Erst im Falle einer nachhaltigen Eroberung der 3.000-Dollar-Marke sehe ich weiteres Aufwärtspotential.

ETH/USD Chart

Quelle: Tradingview

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @timoemden. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.

Weiter Artikel, die Sie zum Thema Bitcoin interessieren könnten, finden Sie unter: