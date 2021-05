DAX bleibt knapp unter 15.500 Punkten - NFPs im Blickpunkt

DAX vorerst unter 15.500 Punkten – US-Arbeitsmarktdaten als Wochenhighlight

Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt könnte sich in der kommenden Woche weiter fortsetzen. Am Montagnachmittag notiert das Frankfurter Börsenbarometer bei 15.472 Punkten und damit zunächst jedoch 47 Zähler oder 0,30 Prozent in der Minuszone. In der vergangenen Woche war der DAX am Dienstag nach Pfingsten auf ein frisches Allzeithoch bei 15.568 Punkten geklettert. Im Blick sollten die Anleger die US-Arbeitsmarktdaten zum Ende der neuen Handelswoche behalten.

Nach wie vor lockt auf der einen Seite die Anleger das Allzeithoch, andererseits laden die entsprechend ambitionierten Kurshöhen auch zu Gewinnmitnahmen ein. Somit bleibt es ein Tauziehen zwischen Skeptikern und Optimisten. Bei der einen Hälften überwiegt durchaus der Konjunkturoptimismus, bei der anderen Hälfte deckeln die Inflationssorgen und die damit im Zusammenhang stehenden Zinsfantasien weitere Aufwärtsambitionen.Die Inflationsthematik dürfte angesichts der anstehenden US-Arbeitsmarktdaten weiterhin auf Hochtouren laufen. Glaubt man den Schätzungen, sollen insgesamt 621.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft im Monat Mai geschaffen worden sein. Im Vormonat waren es noch 266.000 Einheiten, ein Wert, welcher Anleger enttäuscht hatte. Die Zinsfantasien der Investoren könnten vor diesem Hintergrund allerdings wieder an Fahrt gewinnen, sollte der Arbeitsmarkt eine weitere Erholung signalisieren.

Zwar hatten diverse hochrangige Notenbanker immer wieder darauf verwiesen, dass man dennoch an der ultralockeren Geldpolitik festhalten wolle. Doch was der Markt glaubt und was die Notenbanker signalisieren, könnten nicht zuletzt zwei verschiedene Paar Schuhe sein. Die Furcht vor einer zu frühen Zinswende dürfte die Märkte auf dem falschen Fuß erwischen.

DAX: Technischer Ausblick

Angesichts des Memorial Days in den USA bleibt die Wallstreet feiertagsbedingt geschlossen. Auch in London wird vor dem Hintergrund eines Bankenfeiertags nicht gehandelt. Die Impulse durch Auslandsbörsen bleiben somit aus. Aus technischer Sicht fungiert vorerst das Allzeithoch bei rund 15.570 Zählern als mögliche Zielzone. Auf der Unterseite bleibt die 14-Tage-Lininie als möglicher Support zu betrachten. Hier sollten Anleger das 15.400er-Niveau und die Marke bei 15.458 Zählern im Auge behalten.

DAX CFD auf 4-Stundenbasis

Quelle: DailyFX, IG

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Short Turbo-Zertifikate interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Long-Turbos im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

