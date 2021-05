Ethereum Kurs verliert erneut über 10 Prozent - es drohen weitere Verluste

Ethereum rutscht erneut unter 2.500 Dollar – Kryptowährungen bleibt wankelmütig

Auch am Freitag und damit unmittelbar kurz vor dem Wochenende bleibt die Gemengelage weiterhin fragil. Die Stimmung am Markt ist und bleibt wankelmütig wie eine Wetterfahne. Der Bitcoin befindet sich nach wie vor in einem Abwärtsstrudel und tut sich schwer, sich zu befreien. Der jüngste vermeintliche Befreiungsschlag dürfte sich womöglich als ein Strohfeuer entpuppen. Binnen 24 Stunden gibt der Kurs erneut über acht Prozent auf unter 36.000 Dollar ab. Die nach Marktkapitalisierung zweitwichtigste Digitalwährung Ether büßt über 10 Prozent auf knapp unter 2.500 Dollar ein.

Auch wenn sich der Bitcoin Kurs in den vergangenen Tagen zwischenzeitlich oberhalb von 40.000 Dollar behaupten konnte und Währungen aus den zweiten und dritten Reihen mit nach oben zog, könnte es sich insgesamt lediglich um eine technische Gegenbewegung handeln. Die Anleger fürchten gerade im Hinblick auf das anstehende Wochenende neue mögliche Turbulenzen, da die Volatilität in der Regel gegen Ende der Woche ohnehin ausgeprägter ausfällt.

Bank of Japan Gouverneur Kuroda äußert sich zu Kryptowährungen

Der Gouverneur der Bank of Japan hat am Donnerstag die Verwendung von Bitcoin in Frage gestellt. Seiner Ansicht nach sei der Handel spekulativ und die Volatilität außergewöhnlich hoch. Die Bank of Japan versucht sich derzeit in den eigenen Reihen an einem eigenen „digitalen Yen“, welcher auf eine digitale Version der heimischen Fiatwährung abzielt.

Auch hierzulande, im Reich der Mitte als auch in den USAarbeiten laut eigenen Angaben die Staaten an einer eigenen Digitalwährung. China gilt in besagter Entwicklung als federführend. In der europäischen Union möchte man in diesem Jahr noch eine Entscheidung treffen, ob man die Entwicklung eines „digitalen Euros“ startet.

ETH/USD: Abgabedruck könnte sich forcieren

Der Abgabedruck könnte sich im Falle von Ether nun in den kommenden Tagen weiter forcieren. Auch aus technischer Sicht steht eine mögliche Trendwende an. Das 14- und 50 Tage-Band könnte sich kreuzen, sodass hie rein technisches Verkaufssignal vorliegen könnte. Auf der Unterseite bleibt die 2.000er-Marke weiterhin eine mögliche Zielzone. Sollte besagte Hürde nachhaltig unterschritten werden, könnte die 1.500-Dollar-Marke als weiterer Support fungieren. Auf der Oberseite bleibt für eine neue Aufwärtsbewegung die Rückeroberung der 3.000er-Marke elementar.

ETH/USD Chart

