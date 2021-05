DAX steigt auf ein neues Rekordhoch bei über 15.550 Punkten

DAX erholt sich wieder

Der DAX ist am Dienstag und damit unmittelbar nach Pfingsten auf ein neues Rekordhoch geklettert. Aktuell notiert das Frankfurter Börsenbarometer bei 15.553,60 Punkten und damit 111 Zähler oder 0,72 Prozent im Plus.

Während die Börsenpforten in Frankfurt am Main angesichts Pfingsten am Montag geschlossen waren, haben Anleger verstärkt in die USA an die Wallstreet geblickt. Die Sorgen vor einem Inflationsanstieg nebst nachlassender Geldflut der Notenbanken hat Investoren in der vergangenen Woche umgetrieben. Die nachlassende Dynamik der Inflationssorgen und die Aussicht auf die wieder an Fahrt aufnehmenden wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa versetzt Anleger offensichtlich aber wieder in Kauflaune.

Diesseits als auch jenseits des Atlantiks verweilen die Börsenkurse auf sonderbar hohem Niveau. Damit liegen auch in der neuen Handelswoche neue Rekorde in der Luft, auch wenn der Sauerstoff mittlerweile sukzessive dünner wird und das Tempo der zu beobachtenden Rallye aus dem Frühjahr heute längst nicht mehr so hoch ist. Ein Dauerbrenner für Anleger ist und bleibt die Thematik rund um die Inflation respektive die damit im Zusammenhang stehenden Zinsfantasien.

Rückenwind kommt ebenfalls durch Fusion im DAX

Für Rückenwind sorgt am deutschen Aktienmarkt zudem der geplante Zusammenschluss des Immobilienkonzerns Vonovia nebst Deutsche Wohnen. Hierbei müssen die Kartellbehörden aber noch zustimmen. Beide Unternehmen zusammen würden den größten Konzern für Wohnimmobilien in Europa bilden.

DAX: Technischer Ausblick

Aus technischer Sicht könnte die psychologische Marke im Umfang von 15.600 Punkten als Widerstandsniveau fungieren. Kurzfristig bleibt die 14-Tage-Linie, welche sich bei 14.773 Punkten befindet, eine mögliche Supportzone. Sollte besagtes Level unterschritten werden, könnte die 15.300er-Marke erneut in Angriff genommen werden. Die Etablierung eines neuen Rekordhoch unterstreicht jedoch die relative Stärke des Kurses. Gut möglich, dass weitere Anschlusskäufe erfolgen werden.

DAX CFD auf 4-Stundenbasis

