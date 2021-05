Bitcoin vorerst unter 40.000 Dollar - Elon Musk sorgt für Aufsehen

Bitcoin Kurs erholt sich wieder – doch Abwärtsrisiken bleiben bestehen

Die Achterbahnfahrt bei Bitcoin und Co hat sich zu Wochenbeginn weiter fortgesetzt. Dabei dürften Schnäppchenjäger abermals für eine Erholungsbewegung gesorgt haben. Der Bitcoin Kurs gewinnt am Dienstag 4,20 Prozent binnen 24 Stunden auf 37.635 Dollar dazu. Die nach Marktgröße zweitwichtigste Währung Ether klettert über 11 Prozent auf 2.505 Dollar gen Norden. Die jüngste Aufwärtsbewegung könnte jedoch lediglich technischer Natur sein. Am Sonntag waren die Kurse noch zwischenzeitlich abgestürzt. So notierte der Bitcoin Kurs wieder in Nähe der 30.000er-Marke, der Ethereum Kurs sackte deutlich unter die 2.000-Dollar-Marke ab. Das Fundament bleibt vorerst fragil. Das Hin und Her unterstreicht die hohe Nervosität unter Marktteilnehmern.

Erste Mining-Betriebe stellen Geschäft ein

Aus Konsequenz der jüngsten Verbotsszenarien haben mehrere chinesische Mining-Betriebe am Montag angekündigt, ihr Geschäft in der Volksrepublik einstellen zu wollen. Damit gehen besagte Unternehmen proaktiv vor, welche sich möglichen Regulierungsrisiken auseinandergesetzt sehen. In der vergangenen Woche waren die Anleger noch verstärkt in Deckung gegangen, nachdem das Reich der Mitte ein mögliches Verbot des Minings im eigenen Land ins Spiel brachte. Dabei ist und bleibt besagte Hiobsbotschaft keine Neuigkeit für Anleger. Bereits in den vergangenen Jahren hatte man die Verbotsfantasien immer wieder befeuert, aber nicht in die Praxis umgesetzt.

Gut möglich, dass nun weitere Mining-Betriebe folgen und ihr Geschäft möglicherweise aufgeben oder ins Ausland verlagern werden. Auch weitere Nationen könnten den Regulierungsdruck verschärfen. So hatten die USA in der vergangenen Woche angekündigt, dass Krypto-Transaktionen ab einem Volumen von 10.000 Dollar automatisch den Steuerbehörden gemeldet werden sollen. Dies könnte erst der Anfang einer harten Regulierungswelle darstellen.

Auch Elon Musk bleibt einer der schwelenden Unsicherheitfaktoren für Anleger. Am späten Montagabend hatte Musk mitgeteilt, dass man mit nordamerikanischen Mining-Betrieben gesprochen habe. Dabei haben sich die Miner verpflichtet, ihre derzeitige und geplante Nutzung von erneuerbaren Energien offen zu legen und andere Miner ebenfalls zu animieren. Kurz nach Mitteilung war der Bitcoin Kurs auf ein Niveau bei 40.000 Dollar geklettert.

BTC/USD Kurs: Technischer Ausblick

Der Abwärtsdruck bleibt weiterhin präsent. Gut möglich, dass das technische Niveau im Umfang von 30.000 Dollar übergeordnet erneut anvisiert wird. Der jüngste Kurssturz lastet nach wie vor auf dem Kursgeschehen. Erst im Falle einer nachhaltigen Eroberung der 40.000er-Märke sehe ich weiteres Aufwärtspotenzial bis auf 45.000 Dollar.

BTC/USD Chart

Quelle: Tradingview

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @timoemden. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.

Weiter Artikel, die Sie zum Thema Bitcoin interessieren könnten, finden Sie unter: