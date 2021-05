Bitcoin wieder nahe 40.000 Dollar - doch Unsicherheit bleibt schwelend

#Lufthansa - Thiele-Erben stoßen mehr als die Hälfte ihrer LH-Beteiligung ab. Die #Aktie fällt um mehr als 6% und brach auch die Nackenlinie. Die SKS-Umkehrformation nimmt nun Form an. Ein Pullback in Richtung Nackenlinie würde die bärische Formation bestätigen. https://t.co/7Dd6cCEfFL https://t.co/xA4ae1lWtb

#SP500 Double Bottom? Normalerweise eins der besten Setups für den US Index. Keine Anlageberatung! #Aktien #Trading #Boerse https://t.co/NHnmvXP2pd

#Wallstreet - Today is May Expiration - #DowJones was up 13 of last 20 years (65% - Hitrate). Pre-market session $DJIA already up +0.23%. https://t.co/KXhZxKD1HP

RT @CHenke_IG: Die Inflationssorgen scheinen erst einmal vom Tisch zu sein. Der #DAX nähert sich wieder seinem Allzeithoch. #inflation #a…

Bei @RobinhoodApp kann man jetzt in IPOs investieren. @TradeRepublicDE kommt so ein Angebot auch bei euch irgendwann? https://t.co/26NFdhiiRH #Aktien #Boerse #Finanzen

Einige #FOMC Mitglieder haben #Tapering diskutiert. Oh, das ist aber ganz neu für alle jetzt, nicht wahr? https://t.co/ch3uOPwp6U

RT @BloombergNRG: Iran said it will soon export oil from a new port that allows it to bypass the Strait of Hormuz, as nuclear talks between…

Ich kann ja bei Buy&Hold in #Aktien das Mantra fallende Kurse=Shopping Tour nachvollziehen. Dasselbe Mantra wird nun aber auch bei #Kryptowaehrungen durchgezogen. Das macht mir ein wenig Sorgen. #BitcoinCrash

#Ethereum - In my live trading webinar for @IGNederland yesterday, I presented my #Ether trading idea and set the price target at $2700 based on the Shoulder head formation. The price target was reached today. Chart analysis is the best tool for #Cryptocurrencies $ETH https://t.co/0gjpXhCZ2j