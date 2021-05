DAX erholt sich wieder - Goldpreis gerät ins Stocken

DAX erholt sich wieder

Der deutsche Leitindex hat sich am Donnerstag und damit nach dem Rücksetzer vom Vortag zunächst wieder erholen können. Am Vormittag notiert das Frankfurter Börsenbarometer bei 15.195 Punkten und damit 83 Zähler oder 0,56 Prozent im Plus. Zur Wochenmitte drückte vor allen Dingen eine robuste europäische Gemeinschaftswährung auf das Gemüt der Anleger. Vor dem Hintergrund, dass der DAX zahlreiche exportorientierte Unternehmen innehat, verschlechtert ein starker Euro gegenüber dem Dollar die Wettbewerbschancen. Auch die Unsicherheit über die am Mittwochabend veröffentlichten Fed-Protokolle dürfte den Abgabedruck zwischenzeitlich forciert haben. Die Mitschriften der jüngsten Fed-Sitzung brachten hervor, dass der Währungshüter Mitte des Jahres womöglich die Konjunkturhilfen reduzieren könnte. Konkret gemeint sein könnte damit ein Drosseln der monatlichen Anleihekäufe im Umfang von 120 Milliarden Dollar. In diesem Kontext könnten die US-Renditen weiter zulegen, was nicht zuletzt Anteilsscheine unattraktiver machen dürfte.

XAU/USD: Goldpreis-Erholung gerät ins Stocken

Der Goldpreis notiert am Donnerstag bei 1.874 Dollar und damit 0,27 Prozent im Plus gegenüber dem Vortag. Damit verliert die jüngste Aufswärtsbewegung vorerst an Dynamik. Zur Wochenmitte notierte das gelbe Edelmetall noch bei über 1.890 Dollar pro Einheit und damit auf dem höchsten Stand seit dem 8. Januar. Belastend dürften dabei die Fed-Protokolle sein, welche Hinweise auf ein Abschmelzen der Konjunkturhilfen geben. Grundsätzlich könnte der Goldpreis vor dem Hintergrund der Abwärtsdynamik bei Bitcoin und Co aber wieder profitieren. Der gestrige Kursschock bei Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether hat die Suche nach weniger volatilen Anlageklassen befeuert. Möglicherweise flüchteten vor allem große Adressen zurück in Gold.

DAX: Technischer Ausblick

Der DAX scheint nach wie vor im Konsolidierungsmodus gefangen. Dabei spiele die mentale Marke im Umfang von 15.000 Punkten eine wichtige Rolle. Anschlusskäufe könnten an besagter Hürde jederzeit erfolgen. Auf der Oberseite bleibt das erst in dieser Woche erzielte Rekordhoch bei 15.540 Zählern zwar in Reichweite, doch die Luft wird nun sukzessive dünner. Sollte die Zins- respektive Inflationsthematik wieder in den Hintergrund rücken, dürfte dies nicht zuletzt neue Aufwärtsavancen am Markt öffnen.

Auch das 50-Tage-Band könnte vorerst als Unterstützungszone fungieren. Die 14-Tage-Linie erweist sich zur Stunde jedoch vorerst als Widerstandsbarriere.

DAX CFD auf 4-Stundenbasis

