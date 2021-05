Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100 Technische Analyse

Einige #FOMC Mitglieder haben #Tapering diskutiert. Oh, das ist aber ganz neu für alle jetzt, nicht wahr? https://t.co/ch3uOPwp6U

RT @BloombergNRG: Iran said it will soon export oil from a new port that allows it to bypass the Strait of Hormuz, as nuclear talks between…

Ich kann ja bei Buy&Hold in #Aktien das Mantra fallende Kurse=Shopping Tour nachvollziehen. Dasselbe Mantra wird nun aber auch bei #Kryptowaehrungen durchgezogen. Das macht mir ein wenig Sorgen. #BitcoinCrash

#Ethereum - In my live trading webinar for @IGNederland yesterday, I presented my #Ether trading idea and set the price target at $2700 based on the Shoulder head formation. The price target was reached today. Chart analysis is the best tool for #Cryptocurrencies $ETH https://t.co/0gjpXhCZ2j

#EURCHF zieht an. SL Anpassung auf 1.09222. #Forextrading #SwingTrading https://t.co/aM3IIK5ykV

RT @CHenke_IG: EUR/USD: Letzte Hürde muss noch fallen https://t.co/Xgffqisnlp #EURUSD #forexsignals #trading https://t.co/TP5iZ65ylg

#DAX - Bouhmidi-Reversal is ongoing. After the break of todays lower #Bouhmidi-Band (1σ - 68%), we can see a reversal heading back into the bandwidth. Only a regain of the lower Band could stop further downside pressure. https://t.co/pdNJY0xGvJ

Ich kann einfach nicht anders sorry. Nur 15% besitzen #Aktien und die #Linken erhoffen sich durch ihre rückständigen Aussagen die 85% der anderen zu erreichen. Zumindest kennen sie ihre Zielgruppe. Nur leider den Kanal verfehlt 😂 https://t.co/376GPvBUuS

Die Linken beweisen mal wieder, dass sie weder von #Aktien noch davon Ahnung haben, dass Twitter nicht Facebook ist. #Shitstorm ist safe 👌 Macht fun da zu zu sehen 😊 https://t.co/0E6QnxhLop