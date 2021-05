IOTA Kurs: MIOTA unter 2 Dollar - Elon Musk sorgt für Verunsicherung

IOTA Kurs: Elon Musk löst Kursrutsch aus

Der IOTA Kurs, die nach Marktkapitalisierung 36.-wichtigste Kryptowährung büßt binnen 24 Stunden 1,60 Prozent ihres Wertes auf 1,92 Dollar ein. Auf Wochensicht verbilligt sich MIOTA um 17,41 Prozent. Dabei lastet die jüngste Hiobsbotschaft, ausgelöst durch Tesla-Chef Elon Musk, auf dem Kursgeschehen. Elon Musk hatte gestern via des Kurznachrichtendienstes Twitter bekanntgegeben, dass man Bitcoin-Zahlungen stoppen wolle. Gleichzeitig wolle man aber an dem Engagement in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar in die Kryptowährung Nummer eins weiter festhalten. Tesla verweist in diesem Kontext auf den hohen Stromverbrauch, welcher durch das Bitcoin-Mining respektive bei Transaktionen geschieht. Möglicherweise meint Elon Musk bei Letzteren das Sichern der Transkationen auf der zugrundeliegenden Blockchain-Technologie, welches energieintensiv ist. Gleichzeitig wolle man sich aber nun neuen Währungen öffnen, welche energiesparender sind. Somit könnten m.E. sukzessive Altcoins respektive auch der IOTA Kurs in den kommenden Wochen verstärkt in den Fokus der Anleger geraten.

Stoppen noch weitere Unternehmen Bitcoin-Zahlungen?

Gut möglich, dass in Zukunft nach dem Vorbild-Teslas noch weitere Unternehmen Bitcoin-Zahlungen stoppen. Dies wäre ein harter Schlag aufs Kontor für Anleger. Sollte ein Schwergewicht wie beispielsweise der Bezahldienst PayPal einen Rückzieher machen, dürfte dies nicht zuletzt auch zu Lasten des IOTA Kurses gehen. Vor dem Hintergrund der jüngsten Bitcoin-Rallye hat auch MIOTA verstärkt profitieren können.

Gleichzeitig zeigt der Eingriff Teslas m.E. aber auch, dass aus strategischen Gesichtspunkten offensichtlich nicht bis zum Ende gedacht worden ist. Dass die Umweltbilanz des Bitcoins bedenklich ist, steht erst nicht seit gestern fest. Der Umweltgedanke könnte vor allem angesichts des neuen US-Präsidenten Joe Biden verstärkt auch in der Krypto-Community nun Fuß fassen. Die Entwickler könnten dies folgerichtig verstärkt berücksichtigen.

IOT/USD: Technischer Ausblick

Der IOTA kämpft zur Stunde mit der technischen Widerstandslinie im Umfang von 2 Dollar. Der jüngste Kursverfall ist ein Schritt rückwärts auf dem Weg zu neuen Höchstständen. Damit gerät die Marke von 2,50 Dollar, welches gleichzeitig das Verlaufshoch aus Mitte April darstellt, vorerst aus den Augen und damit aus dem Sinn von Börsianern. Ein Antesten der 1,50er-Marke bleibt m.E. möglich. Sollten Anschlusskäufe erfolgen, halte ich einen kurzfristigen Seitwärtsmarkt für wahrscheinlich.

