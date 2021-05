Goldpreis-Prognose: Wird XAUUSD ein höheres Ergebnis der US-Einzelhandelsumsätze abfedern

Gold, XAU/USD, Fed, Treasuries, US-Einzelhandelsumsätze und Stimmungsdaten - Gesprächspunkte:

Goldpreis erholte sich etwas von verlorenem Boden, da die Treasury-Renditen sanken

US-Einzelhandelsumsätze und Stimmungsdaten im Blick, dovish Fed könnte Auswirkungen betäuben

XAU/ USD kurzfristiger Trend bleibt aufwärts gerichtet, Augen auf Schlüssel-SMA

Die Anti-Fiat-Goldpreise zielten am Donnerstag vorsichtig nach oben und machten einen Teil der Verluste vom Vortag wieder wett. Damals hatte ein viel höher als erwartet ausgefallener Bericht über den Verbraucherpreisindex in den USA die Erwartungen an ein Auslaufen der US-Notenbank gestärkt, was die Renditen von Staatsanleihen und den US-Dollar in die Höhe trieb. Beides kann sich nachteilig auf das gelbe Metall auswirken, so dass die Preisbewegung am Donnerstag eine Neukalibrierung der Aussichten für die Geldpolitik gewesen sein könnte.

Der Präsident der St. Louis Fed, James Bullard, äußerte sich in den letzten 24 Stunden und sagte, dass es noch zu früh" sei, um über eine Reduzierung der Anleihekäufe zu sprechen. Er wiederholte den anhaltend dovishen Ton der Zentralbank, was die Anleihemärkte vielleicht beruhigte. Ein Rückgang der Rohstoffpreise, von Rohöl bis Kupfer, könnte die Marktstimmung ebenfalls weiter beruhigt haben.

In den verbleibenden 24 Stunden richten sich alle Augen auf die US-Einzelhandelsumsätze und die Stimmungsdaten der University of Michigan. Besser als erwartete Ergebnisse könnten die Anleihekurse wieder ansteigen lassen und XAU/USD in Gefahr bringen. Allerdings könnte der dovishe Ton der Fed eine Marktreaktion auf unerwartete Schläge betäuben. Die Großhandelsinflation übertraf am Donnerstag die Erwartungen, führte aber nicht zu einer ähnlichen Reaktion wie die CPI-Daten.

Die meisten asiatisch-pazifischen Aktienmarkt-Benchmarks handelten am Freitag im grünen Bereich, was die Tür zu einem rosigen Tag für die Risikobereitschaft auf dem Weg ins Wochenende öffnete. Wenn diese Stimmung anhält, könnte der US-Dollar verwundbar sein, was vielleicht ein gutes Zeichen für das gelbe Metall ist.

Technische Analyse Gold

XAU/USD bleibt aus technischer Sicht kurzfristig aufwärtsgerichtet. Die steigende Unterstützung von Ende März scheint den Fokus nach oben zu richten. Dennoch kann der Goldpreis noch schwächer werden, bevor er diese Trendlinie testet. Behalten Sie den einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (SMA) im Auge. Wenn dieser hält, könnte XAU/USD die wichtige Widerstandszone zwischen 1838 und 1845 erneut testen. Darüber befindet sich der fallende Widerstand vom August.

