DAX 30 bricht ein und EUR/USD leidet unter steigenden Renditen

DAX 30 kann nicht über seine jüngste Handelsspanne ausbrechen

EUR/USD droht unter 1,20 zu fallen, da steigende Renditen den US Dollar stützen

DAX 30

Der deutsche DAX schaffte es in der gestrigen Sitzung, wieder etwas Aufwärtsmomentum zu gewinnen. Der Ausverkauf am Ende der letzten Woche sah den Index wieder an seiner aktuellen Unterstützung, da die Käufer darum kämpfen, die Kontrolle zu behalten. Die jüngsten Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in Deutschland verhalfen dem DAX 30 zu einem Anstieg im gestrigen Handel, da die monatlichen Zahlen 7,7% betrugen und damit die Erwartungen von nur 3% übertrafen, nachdem das Land begonnen hatte, einige seiner Lockerungsmaßnahmen zu lockern.

Aber der Index ist immer noch in der Spanne gefangen, in der er den größten Teil des Aprils gehandelt hat, wobei die Dynamik um die 15.300er-Marke herum zum Stillstand gekommen ist. Zu diesem Zeitpunkt gibt es wenig Anreiz für neue Käufer, in den Markt zu kommen, da viele Aktienindizes tief in den überkauften Bereich vorgedrungen sind. Hinzu kommt das "Sell in May"-Phänomen, das eine weitere Aufwärtsdynamik begrenzen könnte, auch wenn es derzeit keine Grundlage für einen weiteren Pullback gibt.

Das Risiko in dieser Woche wird sich darauf konzentrieren, ob die Verkäufer in der Lage sind, weitere Kontrolle zu gewinnen, um den Index nach unten zu bringen, wobei der Bereich von 15.068 Punkten als unmittelbare Unterstützung fungiert. Ein Durchbruch unter diesen Bereich öffnet die Tür in Richtung der 15.000er-Marke, an der die 50-Tage-Linie derzeit zusammenläuft. Sollten die Käufer nicht in der Lage sein, dieses Niveau zu halten, dann würde ich einen weiteren Pullback in Richtung der aufsteigenden Trendlinie zwischen 14.910 und 14.850 erwarten.

Auf der Oberseite scheint das Momentum vorerst beim gleitenden 20-Tage-Durchschnitt gedeckelt zu sein, aber ein Ausbruch über 15.265 könnte sehen, wie die Käufer ein Momentum in Richtung 15.415 aufbauen, wo ein stärkerer Widerstand zu finden ist.

DAX 30 Tages-Chart

EUR/USD

EUR/USD konnte sich angesichts der jüngsten Stärke des US-Dollars im Zuge steigender Renditen nicht über dem Bereich von 1,21 halten. Die Paarung versuchte sich in der gestrigen Sitzung zu erholen, aber weiterer Verkaufsdruck führte dazu, dass die gestrigen Kursgewinne heute Morgen bei der europäischen Eröffnung rückgängig gemacht wurden, was die Käufer in Gefahr brachte, die 1,20-Marke zu verlieren.

Aktuell ist der Kurs unter den 20- und 100-Tage gleitenden Durchschnitt gefallen und bewegt sich auf den unteren Bereich der Bollinger Bands zu. Der RSI ist dabei, unter die 50-Linie zu fallen, was EUR/USD wahrscheinlich weiter unter Abwärtsdruck setzen wird. Sollte sich das Paar nicht über 1,20 halten können, sollte der 200-Tage-SMA bei 1,1967 als nächster Unterstützungsbereich im Auge behalten werden. Auf der Oberseite müsste der Kurs über 1,2075 ausbrechen, um weiteres Aufwärtspotenzial zu erkennen.

EUR/USD Tages-Chart

