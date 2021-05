Ethereum über 3.000 Dollar - so könnte es weitergehen

#SPX closed first trading day in #May with +0,27% https://t.co/7gv4uV4NxR

#Gold weiter stark und beweist: wer sich als Fundamental-Analyst für zu schlau hält, der wird bestraft. Rein nach Charttechnik wäre der Entry optimal gewesen. USD Stabilität hin oder her 👆 https://t.co/5dpiyNTyFn https://t.co/9V5wjmXxVF

RT @Tinprimorac: Die wichtigsten Wirtschaftstermine der Woche im Überblick: https://t.co/cSur5lWfkp

#SPX - Today its the 1st - Trading Day in #May. In the last 26 years #SP500 tends to go long on that day. (Hitrate: 69%). From a chart perspective, the index is now also testing the important EMA-55 for the third time in a row, which has supported the upward rally so far. $SPX https://t.co/AdftYOl0mM

What does Jim Rogers think about the future of #Bitcoin, #Commodities like $GOLD and the #USDollar? - Listen to the legendary #HedgeFund Manager and expert in my interview with @IWirtschaft: https://t.co/b8XSYKx6PI

#Ethereum - Hello price target - We have reached my mentioned target based on ascending triangle at $3100. $ETH is trending - #Ethereum https://t.co/o3V4zNK9fA

„Sell in May and go away“? – Allerdings ist der 1.Handelstag im Mai historisch bullisch. In den vergangenen 23 Jahren konnte der #SP500 am 1.Handelstag im #Mai in 69 Prozent der Fälle steigen. Erfahre mehr in meinem Börsenbrief: https://t.co/BlvweTBzp0 https://t.co/Efit5urPQd

#Trading Learnings. Kurse bewegen sich in gleichen Mustern, ob im Tages- oder Minuten-Chart. Das bedeutet, gewisse Grundregeln gelten immer. Das kann man sich auch im mittelfristigen Trading zu nutze machen. Man muss nur die spezifischen TimeFrame Regeln kennen. #Sonntag

#Paprika prices are skyrocking. In #German supermarkets, a kilo already costs up to 9€ per kilo - Many are now crying out and saying #Inflation. I think it is simply a supply/demand thing. Increased harvest costs due to #Corona and bad weather in #Spain https://t.co/lCpROrRJiY