DAX Ausblick: „Sell in May and go away“?

Das Frankfurter Börsenbarometer ist zunächst freundlich in den neuen Monat Mai gestartet , tritt jedoch tendenziell auf der Stelle. Am Nachmittag notiert der Leitindex bei 15.143 Zählern und damit knapp im Plus. Doch ob die alte Börsenweisheit „Sell in May and go away“ auch in diesem Jahr zutrifft, bleibt eines der Fragezeichen am Börsenhimmel. Nicht zuletzt durch die Coronavirus-Pandemie wurden die Karten sprichwörtlich neu gemischt. Bereits im vergangenen Jahr, zwei Monate nach Ausbruch der Pandemie in der westlichen Welt, traf der Leitspruch ebenfalls nicht zu.

Angesichts der Rekordstände an den Börsenplätzen dies- und jenseits des Atlantiks bleiben Konsolidierungstendenzen aber nicht weiter verwunderlich. Gewinnmitnahmen könnten den Abgabedruck jederzeit im größeren Stil forcieren. Auch angesichts der laufenden Impfkampagne sind die Pandemie-Risiken noch nicht gänzlich vom Tisch. Mit der indischen Virusmutation schwebt ein Damoklesschwert über den Köpfen der Anleger. Sollte die Mutante den bestehenden Impfschutz aushebeln, dürfte dies nicht zuletzt zu Lasten der aktuellen Kursniveaus gehen.

US-Arbeitsmarktdaten und Bilanzzahlen im Blickpunkt

Zur Wochenmitte geben die ADP-Daten einen ersten Vorgeschmack auf die am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten ab. Schätzungen zufolge könnte sich der Stellzuwachs auf 291.000 Einheiten belaufen.

Am Freitag steht mit den Nonfarm-Payrolls das Highlight der Woche an. Um 36.000 neugeschaffene Stellen könnte sich der US-Arbeitsmarkt nach oben bewegt haben. Eine weitere Robustheit des Arbeitsmarktes dürfte die jüngste Entwicklung in Sachen Konjunkturerholung unterstreichen. Wichtig bleibt zudem der Blick auf die Entwicklung der durchschnittlichen Stundenlöhne nebst Arbeitslosenquote. Eine rückläufige Entwicklung wäre konträr zu robusten Zahlen vom Arbeitsmarkt zu sehen.

Acht DAX-Konzerne legen ihre Zahlen am Donnerstag vor

Vor allem am kommenden Donnerstag wartet hierzulande eine Flut an Bilanzzahlen, welche für eine erhöhte Volatilität sorgen könnte. In den Vereinigten Staaten steht am Freitag mit den US-Arbeitsmarktdaten das Highlight der Woche an. Mit Volkswagen, dem Medizinkonzern Fresenius und dem Gaskonzern Linde öffnen drei Schwergewichte ihre Bücher. Eckdaten geben der Rückversicherer Munich Re und der Hannoveraner Automobilkonzern Continental bekannt. Der Konsumgüter-Hersteller Henkel nebst Heidelberg Cement geben erste Entwicklungen für das Q1 ab.

DAX CFD auf 4-Stundenbasis

