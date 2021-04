US Dollar: DXY fallender Keil im Spiel vor der PCE Veröffentlichung

US Dollar, DXY, PCE Preisindex, Federal Reserve, Fed Funds Rate - Gesprächspunkte:

Die Aktienmärkte drifteten im APAC-Handel nach unten, da regulatorische Einschränkungen die regionale Risikostimmung belasteten.

Wetten auf ein Tapering der US-Notenbank könnten den US-Dollar gegenüber seinen Hauptgegenwährungen in naher Zukunft stützen.

Das fallende Wedge-Muster deutet darauf hin, dass eine Umkehr nach oben für den DXY bevorstehen könnte.

Asien-Pazifik-Rückblick

Die Aktienmärkte gaben im asiatisch-pazifischen Handel nach, da eine Reihe von regulatorischen Einschränkungen in China die Marktstimmung belastete. Chinesische Aufsichtsbehörden verhängten eine Reihe von Beschränkungen für die Finanzabteilung mehrerer großer Technologieunternehmen in einem Versuch, die Firmen in Schach zu halten. Der australische ASX 200 (-0,93%), der chinesische CSI 300 (-1,05%), der Hongkonger Hang Seng Index (-1,8%) und der japanische Nikkei 225 (-0,88%) verzeichneten alle Verluste an diesem Tag.

An den Devisenmärkten gewann der australische Dollar neben dem japanischen Yen an Boden, während der US-Dollar und die norwegische Krone weitgehend unterdurchschnittlich abschnitten. Der Goldpreis gab den zweiten Tag in Folge nach, während die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen bei 1,64 % verharrte. Mit Blick auf die Zukunft stehen Inflations- und BIP-Daten aus der Eurozone sowie der PCE-Preisindex aus den USA für März auf dem Wirtschaftskalender.

Fed Fund Futures könnten DXY stützen

Der Greenback hat seit dem 31. März beträchtlich an Boden verloren. Der US Dollar Index (DXY) rutschte um 3,2% ab, da die Marktteilnehmer begannen, sich in die Verpflichtung der Federal Reserve einzukaufen, ihre aktuellen geldpolitischen Einstellungen beizubehalten, bis "substanzielle weitere Fortschritte" in Richtung des doppelten Beschäftigungs- und Inflationsmandats der Zentralbank erreicht sind.

Die unerwartet guten BIP-Zahlen für das erste Quartal scheinen jedoch die Wetten auf ein Tapering der Fed über Nacht wiederbelebt zu haben und könnten die Tür für eine kurzfristige Erholung des US-Dollars öffnen. In der Tat haben die Zinsmärkte begonnen, eine größere Wahrscheinlichkeit einzupreisen, dass die Zentralbank die Zinsen am Ende des nächsten Jahres anhebt.

Dies hat dazu geführt, dass die Renditen 10-jähriger Treasuries ihren Aufwärtstrend wieder aufgenommen haben, wobei der risikofreie Benchmark-Satz in den letzten 24 Stunden auf knapp 1,7 % gestiegen ist. Vor diesem Hintergrund könnte ein deutlicher Anstieg des PCE-Preisindex - das bevorzugte Inflationsmaß der Fed - die Tapering-Wetten verstärken und den Greenback nach oben treiben.

US Dollar Index (DXY) - Falling Wedge Reversal im Fokus

Aus technischer Sicht könnte der US Dollar Index (DXY) in den kommenden Tagen eine Trendwende nach oben vollziehen, wenn die Preise ein zinsbullisches Falling Wedge-Muster ausbilden und sich konstruktiv über der wichtigen Unterstützung bei 90,50 halten.

Mit dem RSI-Plateau vor den überverkauften Bedingungen und der Möglichkeit eines zinsbullischen MACD-Crossovers in naher Zukunft, scheint das bärische Momentum merklich zu schwinden.

Ein impulsiver Anstieg über den Falling Wedge-Widerstand und den 91,00-Handle verstärkt wahrscheinlich den kurzfristigen Kaufdruck und rückt den stimmungsbestimmenden 144-EMA (91,47) in den Fokus.

Ein Tagesschlusskurs unter 90,50 könnte die Preise jedoch in Richtung der Unterstützung beim Februar-Tief (89,68) zurückfallen lassen.

