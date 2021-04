Bitcoin, Etherem und Co droht eine harte Regulierung

Bitcoin und Co: Taskforce drängt Biden-Regierung auf Regulierung

Eine Task Force drängt die Biden-Regierung auf die Umsetzung von Empfehlungen zur Verschärfung der Regulierung von Kryptowährungen nebst Bitcoin, um Ransomware zu bekämpfen. „Der Kryptowährungssektor, der Ransomware-Kriminalität ermöglicht, sollte genauer reguliert werden“, sagte die Task Force, welche unter anderem Vertreter des FBI und Secret Service angehören. Auch weitere Technologie- und Sicherheitsfirmen sind beteiligt.

In den vergangenen Jahren wurde via der Erpressersoftware, welche Daten der Opfer verschlüsselt und die Lösegelder in Form von Kryptowährungen fordert, fast 350 Millionen Dollar erpresst, welches eine Verdreifachung im Vergleich zum Jahr 2019 darstellt.

Regulierung tut weiterhin Not

Eine Regulierung scheint angesichts des nach wie vor bestehenden Missbrauchs der Kryptowährungen wie etwa Bitcoin weiterhin elementar. Nicht zuletzt der jüngste Hype rund um Bitcoin und Co dürfte die Regierungsvertreter ohnehin auf den Plan gerufen haben, endlich ein regulatorisches Grundgerüst auf die Beine zu stellen. Auch wenn eine Regulierung per se nicht negativ zu bewerten ist, besteht die Gefahr, dass die zuständigen Behörden den Regulierungsgürtel zu eng schnallen und Bitcoin und Co die Luft zum Atmen nehmen.

Auf dem steinigen Pfad zu einer anerkannten Anlageklasse bleibt demnach ein einheitliches Regelwerk rund um den Globus unabdingbar. Gut möglich, dass das Jahr 2021 ganz im Zeichen einer Regulierung stehen wird.

BTC/USD Kurs: Technischer Ausblick

Für die Kryptowährung Bitcoin bleibt am letzten Handelstag des Monats April die technische Widerstandsmarke von 56.000 Dollar zu ambitioniert. Demnach sind die Abwärtsrisiken weiterhin nicht vom Tisch. Der jüngste Kursschock aus vergangener Woche hängt Anlegern weiterhin in den Knochen.

Die Regulierungsthematik nebst Steuerplänen durch US-Präsident Joe Biden besitzen m.E. jederzeit das Potenzial, zu euphorische Anleger auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen.

Aus technischer Sicht bleibt die 48.000er-Marke elementar. Ein Preisgeben besagter Hürde könnte neues Abwärtspotenzial bis auf 40.000 Dollar aktivieren. Die ganz große Kauflaune scheint zumindest Stand heute vorerst vom Tisch. Der Konsolidierungsmodus läuft somit weiterhin auf Hochtouren, auch wenn zwischenzeitlich Erholungstendenzen zu erkennen sind.

BTC/USD Chart

Quelle: Tradingview

