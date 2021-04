WTI Ölpreis Prognose: US Dollar und US Nachfrage stützen

Der WTI Ölpreis profitiert aktuell von einem schwachen US Dollar sowie einer robusten Nachfrage aus den USA. Damit verzeichnet der WTI Kurs aktuell einen Ausbruch aus seiner Konsolidierung.

WTI Ölpreis Prognose fundamental

Der Ölpreis WTI kann sich zur Mitte der Woche weiter stabilisieren. Hauptsächliche Gründe dafür sind der wieder fallende US Dollar sowie teils positive Daten zur Produktion und den Beständen aus den USA. Der US Dollar scheint nach dem FED Zinsentscheid sowie dem FOMC Statement wieder den Rückwärtsgang einzunehmen, nachdem die US Notenbank zwar positiver bezüglich der Konjunkturentwicklung klang, jedoch nichts hinsichtlich eines Trendwechsels in der Geldpolitik verlauten ließ.

Die EIA Daten fielen per letzte Woche dabei folgendermaßen aus:

Die Rohölbestände stiegen weniger als erwartet, befinden sich damit weiterhin leicht oberhalb des 5-Jahre-Durchschnitts (neutral). Die Benzinbestände sind ebenfalls leicht gestiegen, aber unter Erwartungen (neutral). Bestände von Destillaten wiesen hingegen einen deutlich Rückgang auf (positiv). Die US Produktion ist leicht gefallen (positiv). US Nettoraffinerieinput ist weiter gestiegen (positiv). US Nettoimporte sind gestiegen (positiv)

Der Bericht ist damit größtenteils positiv ausgefallen und bestätigt die aktuell wieder steigende Nachfrage in den USA. Die Nettoimporte sind so stark wie seit Februar nicht mehr gestiegen und haben demzufolge auch den Abbau bei den Rohölbeständen gebremst.

Gleichzeitig ist die Produktion schätzungsweise am Stagnieren und der Raffinerieinput gestiegen, was positiv ist. Nachfragesorgen können jedoch in der Zwischenzeit außerhalb den USA entstehen, so zum Beispiel aus Indien, wo die Infektionsrate derzeit wieder deutlich stärker steigt.

WTI Ölpreis Prognose charttechnisch

Der WTI Ölpreis scheint sich jedoch vorerst erholen zu wollen. Er bricht aus der Konsolidierungsformation aktuell nach oben aus. Rein nach charttechnischen Kriterien dürfte er damit nun wieder seinen Trend fortsetzen und über 65 USD je Barrel das letzte Hoch bei 67,80 USD ansteuern und darüber hinaus sogar eventuell die 70 USD je Barrel Kurszone.

WTI Ölpreis Chart auf Tagesbasis

