EUR/USD: Gemischte Gefühle. Deutsches Ifo-Institut verfehlt die Markterwartungen

$ASML - Bedankt @CHenke_IG voor deze interessante technische handelsidee over #ASML. Trading ranges zijn een van mijn favoriete trend voortzettingsformaties https://t.co/Vm9NXJBark

#USDTRY - The #Turkish lira continues its downward trend. The #euro has reached a new record high today above 10 TRY today. The #USD could soon follow. However, an important trend resistance on the weekly chart must first be broken. #Lira #forextrading https://t.co/AVE3dfosE2

$USDTRY - Die türkische Lira setzt ihren Abwärtstrend fort. Der #Euro konnte heute sogar ein neues Rekordhoch über 10 TRY erreichen. Der US-Dollar könnte bald nachziehen. Erfahre mehr in meiner #Analyse: https://t.co/rEBK9GnNcT #USDTRY #Lira #forex https://t.co/cnUT3zIiu5

Ich hatte schon im Dez auf die anstehende sasional günstige Phase in #Kupfer aufmerksam gemacht. Jetzt Ende April liegt $HG_F so hoch wie 2011. Seit Januar stieg Kupfer um +60%. Sasional könnte es jetzt in eine Korrektur gehen. Börsenbrief: https://t.co/QMG3gqxlA0 https://t.co/wL0F8MBJKw

#copper - The year of seasonal patterns? In Dec 2020 I had already drawn attention to the upcoming seasonally favorable period in $HG_F. Now, end of April price has risen to the highest since 2011. Since January, copper rose by +60%. Seasonally now its time to peak. https://t.co/hRj8wP98xm

Gold prallt an 1.800 ab- Wie geht es weiter? 👉https://t.co/tUZMu4Scv5 #Goldpreis #Gold #XAUUSD #goldprice https://t.co/Fkn7wNidwb

RT @AndreasSteno: Oh dear, here we go again https://t.co/cOPa9kBYVo

Steuererhöhungen gemessen an der Entwicklung des amerikanischen Index #SPX500 haben keine dauerhaften negativen Auswirkungen gezeigt sagt @GoldmanSachs . Jedoch fanden diese Steuererhöhungen in einem anderen Umfeld statt. Mein täglicher Börsenbrief: https://t.co/10YVTbmy9k

$DAX #DAX #Daytrading https://t.co/IHQfMhz5O9