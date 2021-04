EUR/USD: Die Verluste im USD bringen EUR/USD auf über 1,20 und der DAX 30 hält sein Rekordhoch

Wichtige Gesprächspunkte:

DAX 30 bricht aus enger Handelsspanne aus

EUR/USD nimmt aufgrund der USD -Schwäche an Fahrt auf

Empfohlen von Daniela Sabin Hathorn Erhalten Sie Ihre kostenfreie Aktien-Prognose Leitfaden anfordern

US-amerikanische und europäische Aktien drängen weiter auf Rekordhöhen, beflügelt von einer stärker als erwarteten Inflation und Einzelhandelsumsätzen in den USA, was auf ein starkes Wirtschaftswachstum hindeutet. Der DAX 30 konnte aus seiner eingeschränkten Handelsspanne ausbrechen und liegt nun über der 127%-Fibonacci-Erweiterung (15.424), die ich zuvor als nächstes wahrscheinliches Ziel erwähnt hatte.

Gesponsert von IG – Eigentümer von DailyFX

Das aktuelle Umfeld ist immer noch unterstützend für den Aktienmarkt, da die massiven Mengen an Stimulus, die in die Wirtschaft geflossen sind, die wirtschaftliche Erholung unterstützen, aber die Zentralbanken warnen immer noch vor ein paar harten Monaten, da der Impfstoff seine volle Wirkung bei der Eindämmung der Ausbreitung von Covid-19 entfaltet. Die Investoren setzen jedoch weiterhin auf eine reibungslose Erholung in den nächsten Monaten, da die meisten Länder ihre Impfrate vor dem Sommer erhöht haben. Viele hoffen immer noch, dass die Sommerferien stattfinden können, so dass Informationen über die Ausbreitung des Virus in den nächsten Monaten entscheidend sein werden, ebenso wie aktuelle Wirtschaftsdaten als Einblick in die tatsächliche Erholung der Wirtschaft.

DAX 30

Der Ausbruch über 15.500 ist ein starkes Signal, dass die Käufer weiterhin die Kontrolle haben und wir werden in den kommenden Tagen wahrscheinlich weitere Gewinne im DAX 30 sehen, wenn der Kurs in der Lage ist, den Widerstand zu überwinden, dem er letzten Freitag bei 15.520 gegenüberstand. Die Momentum-Indikatoren zeigen wieder überkaufte Bedingungen an, so dass wir eine Seitwärtskonsolidierung sehen könnten, bevor der DAX 30 einen neuen Schub nach oben versucht, wobei die aufsteigende Trendlinie bei 15.400 wahrscheinlich kurzfristige Unterstützung bieten wird.

DAX 30 Tages-Chart

Dax 30 Gemischt Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 0% 0% 0% Wöchentlich -26% 6% -3%

EUR/USD

Eine neue Runde von Verkaufsdruck beim US-Dollar hat es EUR/USD ermöglicht, heute Morgen nach mehreren Tagen harten Widerstands über die Marke von 1,2000 zu brechen. Die runde, psychologische Zahl hatte in der vergangenen Woche viele Versuche, nach oben zu drängen, gestoppt und das zinsbullische Potenzial in diesem Paar geschwächt. Der Seitwärtstrend der letzten Tage scheint jedoch ausgereicht zu haben, um wieder ein positives Momentum entstehen zu lassen.

Das Gute für den Euro ist, dass die Impfrate auf dem Kontinent weiter ansteigt und die Verbesserung in diesem Bereich wahrscheinlich nicht vollständig in der Gemeinschaftswährung eingepreist ist, was in den kommenden Wochen für weitere Unterstützung sorgen könnte. Allerdings ist das Risiko auch von der anderen Seite des Paares vorhanden. Die Schwäche des US-Dollars hängt mit den schwächer werdenden Anleiherenditen und den sich verbessernden Wirtschaftsaussichten zusammen, aber eine Umkehrung eines dieser Faktoren würde eine schnelle Erholung der Safe-Haven-Währung nach sich ziehen und EUR/USD unter Abwärtsdruck setzen.

EUR/USD Tages-Chart

Empfohlen von Daniela Sabin Hathorn How to Trade EUR/USD Leitfaden anfordern

--- Geschrieben von Daniela Sabin Hathorn, Marktanalystin

Folgen Sie Daniela auf Twitter @HathornSabin

Steht man auf der Käuferseite (bullisch) und meint, dass der EUR/USD in Zukunft steigt, könnten Long-Turbo Zertifikate interessant werden. Verkäufer oder auch bärisch eingestellte Trader, könnten sich für die Short-Turbo Zertifikate interessieren.

Optionen und Zertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.