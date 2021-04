Cardano tritt auf der Stelle - Folgt nun das nächste Allzeithoch?

Bitcoin konsolidiert nach Coinbase-IPO auf hohem Niveau

Die Anleger haben einen Tag nach dem historischen Börsengang der Krypto-Handelsplattform Coinbase an der Nasdaq bei der nach Marktgröße wichtigsten Kryptowährung Kasse gemacht. Bei rund 62.500 Dollar notiert die Leitwährung am Donnerstagnachmittag 2,64 Prozent im Minus.

Die Investoren gönnen sich nach den nervenaufreibenden Stunden rund um den IPO eine Atempause. Eine Konsolidierung tut angesichts des jüngsten Rekordhochs weiterhin Not. Weitere Abwärtstendenzen kämen vor diesem Hintergrund nicht überraschend. Gut möglich, dass die Anleger selbst kleinste Rücksetzer prompt als Wiedereinstieg in den Markt erachten werden.

Der Kurs der Coinbase-Aktie dürfte m.E. kurzfristig vorerst Konsolidierungstendenzen aufweisen. Gerade Tech-Werte haben in der Vergangenheit gezeigt, dass diese nach ihrem Börsendebüt vorerst in der Regel konsolidieren. Zudem bleibt die Entwicklung von Bitcoin und Co. eine entscheidende Komponente für den Aktienkurs.

Sollte es zu massiven Kurseinbrüchen kommen, dürfte der Appetit auf Kryptowährungen der Anleger schrumpfen und damit ebenfalls auch die Umsätze der Handelsplattform. Gleichzeitig dürfte im Szenario einer andauernden Bitcoin-Hausse der Anteilsschein sonderbar profitieren. Ebenfalls bleibt es wichtig, wie schnell und nachhaltig das Unternehmen sein Geschäftsmodell erweitern und sich gegenüber der Konkurrenz absetzen kann.

Cardano: Anleger im Rekordrausch

Die nach Marktkapitalisierung fünfwichtigste Währung Cardano (ADA) tritt am Donnerstag und damit einen Tag nach dem Coinbase-IPO bei 1,47 Dollar auf der Stelle. Binnen einer Woche legte ADA um satte 23 Prozent an Wert zu. Dabei dürfte die Währung nicht zuletzt von der insgesamt positiven Stimmung am Gesamtmarkt profitiert haben.

Rund um den Börsengang der US-amerikanischen Krypto-Tauschplattform Coinbase waren Kryptowährungen insgesamt sonderbar gefragt. So stiegen im Vorfeld des historischen Börsengangs sämtliche Crypto Assets stark an. Angesichts des gesetzten Meilensteins könnte auch Cardano nachhaltig profitieren. Dass Bitcoin und Co. nun im Wallstreet-Mainstream angekommen sind, dürfte nicht zuletzt auch verstärkt Währungen aus den hinteren Reihen in die Karten spielen.

ADA/USDChart

Der Cardano Kurs könnte schon bald an seiner Rekordjagd weiter anknüpfen. Das jüngste Allzeithoch im Umfang von 1,55 Dollar steht vor diesem Hintergrund abermals zur Disposition. Rücksetzer-Potenzial besteht aus kurzfristiger Sicht bis auf das technische Supportlevel bei 1,40 Dollar. Die für den kurzfristigen Trend maßgebliche 14-Tage-Linie weist zur Stunde einen sonderbaren steilen Anstieg auf, was für eine Trendbeschleunigung sprechen könnte.

Der 14-Tage- und 50-Tage-Durchschnitt waren sich in den letzten Tagen äußerst nahegekommen. Ein möglicher Trendwechsel wurde verhindert, sodass folgerichtig der Ausbruch gen Norden erfolgen konnte. Mit einem anziehenden Volumen hatte sich der Ausbruch mehr oder weniger angekündigt. Auf der Oberseite könnten Anleger die Marke von 1.60 Dollar im Blickpunkt behalten, welche es zunächst zu erobern gilt.

