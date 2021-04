Goldpreis: US Dollar am Support, US Daten bremsen

Goldpreis: Der zweite Rebound im Goldpreis hat auch den US Dollar auf seiner Seite. Neue Allzeithochs wird es wahrscheinlich nicht geben, doch den Korrekturtrend könnte der Kurs eventuell in den kommenden Wochen testen.

EUR/USD Bullisch Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -8% 11% 4% Wöchentlich -21% 15% 0%

US Dollar kommt am Support an

In dieser Woche kriegt der Goldpreis den Fuss nicht mehr wirklich in die Tür, sprich die starke Widerstandszone bei 1.760 USD je Feinunze ist schwer zu überwinden. Wie wir bereits in der letzten Analyse andeuteten, der US Dollar spielt in der aktuellen Erholung, unserer Meinung nach, eine besondere Rolle.

Da dieser im Moment korrigiert, ist das gut für den Goldpreis. Allerdings ist der US Dollar auch bereits in einer breiteren Support-Zone angekommen und damit er dem Goldpreis zu einem weiteren Schub verhelfen kann, sollte er wahrscheinlich selbst den Support nach unten verlassen. Wie der US Dollar Index Chart auf Tagesbasis deutlich macht, erstreckt sich der Support bis zirka 91,30 Punkte.

US Dollar Index auf Tagesbasis

Quelle: DailyFX, IG

US Konjunkturdaten bremsen ebefalls

Speziell in dieser Woche wird der Goldpreis allerdings nicht nur durch den US Dollar Support und den eigenen Widerstand ausgebremst, sondern auch durch die Konjunkturdaten aus den USA. Neben der Inflation, die am Dienstag die Erwartungen übertroffen hatte, werden heute robuste Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion erwartet.

Zumindest kurzfristig sind das US Dollar stabilisierende Faktoren. Mittelfristig sollte eine steigende Inflation allerdings für einen schwächeren US Dollar sprechen. Das ist auch der Grund, warum wir glauben, dass sowohl beim US Dollar Downside-, als auch leichtes Upside-Potential bei Gold bestehen.

Goldpreis auf Vierstundenbasis

Quelle: IG, DailyFX

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT TURBOZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Goldpreis in Zukunft fällt, könnten Short TURBOZERTIFIKATEinteressant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten Long-Turbos im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.

Weiterführende Artikel zur Goldpreis Prognose, die Sie interessieren könnten: