Goldpreis: Korrelierende Bewegung mit sinkendem USD und sinkenden Renditen

GOLDPREIS-AUSBLICK:

Der Goldpreis handelte flach, nachdem er am Dienstag um 0,76% gestiegen war, da die Anleiherenditen zusammen mit dem US-Dollar fielen

Die US-Gesamtinflation stieg im März um 2,6 % im Jahresvergleich, was eine Beschleunigung der wirtschaftlichen Aktivität zeigt

Die Preise versuchten, den 50-Tage-SMA zu durchbrechen, während ein zinsbullisches "Double Bottom"-Chartmuster Gestalt annimmt

Der Goldpreis handelte am Morgen in der APAC-Region flach, nachdem fallende Renditen und ein schwächerer US-Dollar den Preis in der vorangegangenen Sitzung um 0,76% nach oben geschickt hatten. Der Verbraucherpreisindex in den USA erreichte im März 2,6 % und markierte damit ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch, da sich die Wirtschaftstätigkeit durch die rasche Einführung von Impfstoffen und fiskalische Anreize beschleunigt. Der US-Dollar-Index gab jedoch leicht nach, was darauf hindeutet, dass Händler die höheren Inflationswerte nicht als unmittelbaren Auslöser für das Tapering der Fed betrachten.

Nichtsdestotrotz rechnen die Marktteilnehmer in den kommenden Monaten mit höheren Inflationswerten, was teilweise auf den Niedrig-Basis-Effekt zurückzuführen ist. Steigende Preisniveaus könnten die Nachfrage nach Gold als Inflationsabsicherung ankurbeln, obwohl höhere reale Renditen (nominale Rendite - Inflation) diese Aussicht aushöhlen könnten, wenn die nominalen Renditen schneller steigen als die Inflationserwartungen.

US CPI YoY (%) - Letzte 12 Monate

Die 30-jährige Treasury-Note erfuhr während der Auktion am Dienstag eine ordentliche Nachfrage, was die Anleiherenditen nach unten zog. Die reale Rendite, die durch das 10-jährige inflationsindexierte Wertpapier repräsentiert wird, sank um 4 Basispunkte auf -0,71%. Fallende Renditen gaben den Edelmetallpreisen Auftrieb, da die Opportunitätskosten für das Halten von Edelmetallen sanken.

Mit Blick auf die Zukunft werden eine Reihe von Reden der Fed-Beamten am Mittwochabend sowie die US-Einzelhandelsumsätze am Donnerstag von Goldhändlern genau beobachtet werden. Ein stärker als erwartetes Ergebnis könnte den Reflationsoptimismus ankurbeln und Investoren dazu ermutigen, von Edelmetallen in Risikoanlagen auf der Suche nach Rendite und Wachstum umzuschichten. Am Freitag werden auch die chinesischen BIP-Daten für das erste Quartal im Fokus stehen.

Goldpreis vs. 10-Jahres-Treasury Inflationsindexiertes Wertpapier

Quelle: Bloomberg, DailyFX

Der weltweit größte Gold-ETF - SPDR Gold Trust (GLD) - verzeichnete in den letzten Wochen kontinuierliche Nettokapitalabflüsse. Aber das Tempo der Rücknahmen scheint sich zu verlangsamen (Grafik unten). Die Anzahl der im Umlauf befindlichen GLD-Anteile ist seit Monatsbeginn um 3,8 Millionen gesunken, verglichen mit einem Rückgang von 6,1 Millionen in den letzten zwei Wochen des März. Dies deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck auf Gold wahrscheinlich nachlässt. Der Goldpreis und die Anzahl der ausstehenden GLD-Aktien wiesen in den letzten 12 Monaten eine starke positive Korrelation von 0,87 auf (Grafik unten).

Goldpreis vs. GLD ETF-Anteile im Umlauf - 12 Monate

Quelle: Bloomberg, DailyFX

Technisch gesehen hat Gold wahrscheinlich ein "Double Bottom"-Chartmuster gebildet, nachdem es zweimal die Marke von US$ 1.677 erreicht hat. Das "Double Bottom"-Muster tritt in der Regel am Ende eines Abwärtstrends auf und signalisiert eine mögliche Trendumkehr. Die Preise sehen sich einem unmittelbaren Widerstandsniveau bei 1.744 US$ gegenüber, wo sich das 23,6% Fibonacci-Retracement und die 50-Tage-SMA-Linie überschneiden. Ein erfolgreicher Versuch, dieses Niveau zu durchbrechen, könnte die Tür für weiteres Aufwärtspotenzial mit Blick auf 1.785 US$ - dem 38,2% Fibonacci-Retracement - öffnen. Ein Swing nach unten könnte jedoch die nächste Unterstützung bei 1.677 US$ (bisheriges Tief) in den Fokus rücken.

Goldpreis - Tages-Chart

Gold Bullisch Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 1% 2% 1% Wöchentlich 3% 6% 4%

