Bitcoin bei 65.000 Dollar - Die Risiken & Gefahren des Coinbase-IPOs

Bitcoin bei fast 65.000 Dollar kurz vor Coinbase-IPO

Die Kryptowährung ist am Mittwoch und damit unmittelbar kurz vor dem IPO der US-Handelsplattform Coinbase auf ein Rekordhoch bei rund 65.000 Dollar geklettert. Anleger scheinen sich vor diesem Hintergrund mehr oder weniger warmzulaufen. Derweilen lag das „open interest“ an Bitcoin-Future-Kontrakten bei über 27,5 Milliarden Dollar, was einem Allzeithoch gleichkommt. Binnen 24 Stunden verteuert sich die federführende Krypto-Leitwährung um über sieben Prozent.

Coinbase-IPO schürt große Aufmerksamkeit – Altcoins profitieren verstärkt

Die geschürte Aufmerksamkeit rund um den IPO lässt sich damit nicht zuletzt an den gehandelten Future-Kontrakten ablesen, sondern eben auch an den Kursfantasien der Anleger, welcher sich in Bitcoin und Co widerspiegeln. Neben dem Bitcoin Kurs kletterte auch die nach Marktgröße zweitwichtigste Devise Ether auf ein Rekordstand bei rund 2.400 Dollar. Im Windschatten der Hausse können auch nahezu der Großteil der Währungen aus den hinteren Reihen an Wert zulegen.

Welche Risiken drohen Coinbase-Anlegern?

1. Wechselwirkung mit nachlassendem Interesse bei Bitcoin und Co.

Trotz der anhaltenden Euphorie rund um Kryptowährungen sollten Anleger jedoch nicht die Risiken verkennen. Sollten Kryptowährungen an Wert einbüßen dürfte sich dieser Umstand nicht zuletzt auch an den Bewertungsniveau der Coinbase-Aktie widerspiegeln. Denn mit sinkendem Interesse dürften tendenziell auch die Handelsvolumina und damit auch der Umsatz des Unternehmens sinken.

2. Konkurrenzfähigkeit

Auch in puncto Konkurrenzfähigkeit dürfte Coinbase in naher Zukunft schon bald zunehmend Druck verspüren. Gegenüber anderen Handelsplätzen wie etwa Kraken hat das Unternehmen fast doppelt so hohe Kaufgebühren. Gut möglich, dass vor diesem Hintergrund schon bald an der Schraube gen Süden gedreht werden dürfte, um weiter konkurrenzfähig bleiben zu können.

3.Regulierungsdruck

Nicht zuletzt die Gefahr einer zu strengen Regulierung könnte Bitcoin und Co. in Zukunft die Luft zum Atmen nehmen. Denn mit steigenden Preisniveaus dürften Aufseher verstärkt hellhörig werden und in Zukunft Crypto Assets genauer unter die Lupe nehmen. Auch wenn ein Bitcoin-Verbot weniger wahrscheinlich ist, dürfte eine Regulierung unabdingbar sein, um zu einer anerkannten Anlageklasse reifen zu können.

BTC/USD Chart (logarithmiert)

