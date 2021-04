Coinbase IPO: Nur Euphorie und Hype?

Coinbase, einer der größten Handelsplätze für den direkten Handel mit Kryptowährungen wird sich morgen, am 14. April 2021, an der NASDAQ unter COIN listen lassen.

Warum könnte die Aktie das Highlight 2021 sein?

Es steht außer Frage, dass das Coinbase IPO wohlmöglich die meisten Interessenten dieses Jahr anziehen wird. Die Konkurrenz wie Kraken, Binance und Co. wird sich für das IPO interessieren und basierend auf den Ergebnissen die Zukunft planen. Kunden die nicht mit Kryptowährungen handeln, da ihnen die digitalen Währungen zu volatil oder zu fremd erscheinen, könnten sich nun am Kryptomarkt beteiligen. Kryptoenthusiasten, die an einer reinen digitalen Zukunft festhalten, könnten sich bereits zu Beginn mit Anteilen eindecken.

Die Erwartungen sind verschieden, jedoch unterstützen die meisten Meinungen den Hype um die Kryptos. Während Coinbase selbst noch vor einigen Wochen behauptete, dass bei einer privaten Testauktion ein Preis von ca. 340 US Dollar pro Anteil erreicht wurde, gehen einige Analysten und Wirtschaftsportale von einem weitaus höheren Preis aus.

NASDAQ Inc. vs Coinbase Inc.

Die Technologiebörse Nasdaq ist nicht nur ein Handelsplatz, oder der NAS100 Index, sondern als Unternehmen mit einer Aktie auch selbst gelistet. Betrachtet man nun den Verlauf der Nasdaq Aktie, so sieht man, das nach dem Zusammenschluss der Nasdaq und OMX zum 27 Februar 2008, der Kurs einen negativen Trend bis ende Juni 2010 verfolgte. Seit dem genannten Juni stieg die Aktie von ca. 17,50$ auf aktuell bis zu 156,66$. Der Verlauf des Nasdaq Aktie ist von daher wichtig, da es sich hierbei auch um einen wichtigen Börsenplatz handelt und anhand der Aktie ein allgemein steigendes Interesse am Börsengeschehen zu erkennen ist. Während die Nasdaq Inc. aktuell eine Marktkapitalisierung von rund 25,59 Mrd. US Dollar hat, wird Coinbase laut den veralteten Prognosen mit mindestens 67 Mrd. US Dollar die Nasdaq Inc. übertreffen.

Nasdaq Inc. Wöchentlicher-Chart seit der Fusion mit OMX von 27 Februar 2008 bis heute

Grafik erstellt mit Tradingview

Airbnb Inc. vs. Coinbase Inc.

Am 10 Dezember 2020 ging die Plattform Airbnb an die Börse. Seit dem IPO kann der Kurs aktuell einen Gewinn von bis zu 35$ pro Anteil verbuchen. Somit gehört Airbnb zu den Top IPOs im vergangenen Jahr. Der Wert des Unternehmens schoss am 10. Dezember 2020 auf über 86 Mrd. US Dollar und liegt aktuell bei über 107 Mrd. US Dollar. Zieht man nun einen Vergleich zwischen Airbnb und Coinbase, so scheint der Hype bei Coinbase größer zu sein, als bei Airbnb. Dies ist damit zu belegen, dass bereits jetzt Analysten und Portale wie Bloomberg davon ausgehen, dass Coinbase die 100 Mrd. US Dollar innerhalb kurzer Zeit knacken wird. Des Weiteren erkennt man anhand des Airbnb Charts, dass der typische Drop eines neu gelisteten Unternehmens für einen Zeitraum von 4 Tagen eintraf. Innerhalb dieser Zeit ist der Kurs um 20$ gefallen und nach dem Tief um bis zu 90$ auf 216$ weiter gestiegen.

Airbnb Tages-Chart seit der IPO vom 10 Dezember 2020

Grafik erstellt mit Tradingview

Snap Inc. vs. Coinbase Inc.

Als Snapchat am 2. März 2017 an der NASDAQ gelistet wurde, bestand wegen des Socialmedia-Booms ein Riesenhype um das Unternehmen. Die Aktie startete mit ca. 24$ und ging hoch auf 27$, jedoch traf im Anschluss ein lang anhaltendes Tief ein. Dies könnte darauf zurückführen sein, dass der Hype der Aktie die Aufmerksamkeit des Marktes so stark auf sich zog, sodass bereits in den ersten 2 Tagen nach dem IPO der Markt gesättigt war. Die Angst, Gewinne zu verpassen (FOMO) könnte mitgewirkt haben, das Aufkaufen der Anteile zu beschleunigen. Die im Anschluss unerwarteten Verluste werden wohl die Anleger dazu bewegt haben, die Anteile abgeben zu wollen, um so die Verluste zu minimieren. Es könnten Parallelen zwischen dem Socialmedia-Boom und dem Kryptohype identifiziert werden, es stellt sich jedoch die Frage, ob sich ein ähnliches Verhalten im Kurs bemerkbar machen wird. Aktuell liegt der Kurs von Snapchat bei rund 62$.

Snap Inc. Tages-Chart beginnend mit dem IPO am 02. März 2017 bis August 2018

Grafik erstellt mit Tradingview

Coinbase Global Inc. Ausblick

Der Kryptohype und das mobile Trading förderten ein generell steigendes Interesse an den Finanzmärkten. Je nachdem, wie viele Investoren und Kleinanleger von Beginn an bei Coinbase beteiligt sein möchten, könnte ein plötzlicher und extremer Anstieg direkt nach dem Listing auftreten. Hierbei könnte der Einstiegspreis eine große Rolle spielen, da bei einem hohen Preis sich nicht jeder mit vielen Anteilen eindecken kann. Umso stärker der Einstiegspreis zu Beginn steigt, desto wahrscheinlicher könnte ein im Anschluss auftretender Drop des Kurses eintreten. Wie bei Snapchat. könnte der Preis, durch die schnellen Abverkäufe und einen gesättigten Markt, absinken. Allerdings könnte der Hype und das Vertrauen der Anleger, die in Kryptos unterwegs sind, den Verlauf des Kurses so stark stützen, dass ein lediglich kurzfristiges Tief entsteht und daraufhin mehrere steigende Phasen wie bei Airbnb eingeleitet werden. Die aktuell im Markt bestehende Euphorie könnte einen weiteren positiven Effekt auf den Kurs ausüben und die Konkurrenz dazu bewegen, nachzuziehen. Das Nachziehen der Konkurrenz könnte das längerfristige Steigen des Kurses jedoch eindämmen.

---Geschrieben von Mert Öztürk

Folgen Sie mir auf Twitter @mertvesting

Optionen und Zertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.